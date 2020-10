Bahnsteigdächer auf dem Bornaer Bahnhof kommen weg

Borna

Die Deutsche Bahn AG hält weiter am Abriss der denkmalgeschützen Bahnsteigüberdachungen auf dem Bornaer Bahnhof fest. Das wurde jetzt auch bei einem Gespräch von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und Vertretern der Bahn AG deutlich. Die zuständigen Denkmalschutzbehörden hatten Einwände gegen den Abbruch der denkmalgeschützten Bahnsteigüberdachungen vorgebracht und deren Erhalt gefordert. Dafür hatte sich auch die Bornaer SPD-Stadtratsfraktion stark gemacht.

Neue Überdachungen vorgesehen

Die Oberbürgermeisterin erklärte, dass die heute notwendigen Lichtraumprofile mit der bisherigen Konstruktion nicht in Einklang zu bringen seien. Damit könne die Sicherheit an den Bahnsteigen nicht im notwendigen Maße gewährleistet werden. Es seien verschiedene Möglichkeiten diskutiert worden, um „einen richtlinienkonformen Zustand“ der Bahnsteigüberdachungen zu erreichen. Dazu gehöre die Einkürzung der Überdachungen ebenso wie deren Anhebung auf die notwendige Höhe. Untersuchungen der DB Station & Service AG hätten aber ergeben, dass die Dächer damit nicht mehr den Vorgaben entsprochen hätten, so Luedtke weiter. Als Ersatz sei der Neubau einer Überdachung vorgesehen, bei deren Gestaltung der Denkmalschutzbehörde Mitspracherechte eingeräumt würden.

Lösung soll von allen Seiten getragen werden

Es sei wichtig, eine Lösung zu finden, die von allen Seiten getragen werde. Es dürfe keine weiter Verzögerung des Umbaus geben. Dabei gehe es besonders um Fahrgäste, die auf die stufenfreien Zugänge zu allen Bahnsteigen angewiesen seien, so die Oberbürgermeisterin weiter.

Bornaer Bahnhof stammt aus der Kaiserzeit

Der Bahnhof in Borna ist ein typisches Bauwerk der Kaiserzeit. Er wurde 1904 fertiggestellt. Deshalb hatte besonders die Bornaer SPD den Erhalt der historischen Bahnsteigdächer verlangt. Sie hatte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gefordert, dass die Dächer an den Bahnsteigen 1 sowie 2/3 durch einen entsprechenden Nachbau ersetzt werden müssen, sofern ihr Erhalt technisch nicht möglich sei. Der Nachbau sollte sich in Form, Farbe und Funktionalität an den ursprünglichen Überdachungen zu orientieren.

Von Nikos Natsidis