Elstertrebnitz

Über einen Zeitraum von drei Wochen wird jetzt mehrfach der Bahnübergang Leipziger Straße in Elstertrebnitz gesperrt. Es werden dabei dringende Gleisbauarbeiten erledigt, hat das Unternehmen BUG Verkehrsbau AG aus Berlin mitgeteilt. In diesen mehrtägigen Phasen müssen Verkehrsteilnehmer den Umweg über den Pegauer Übergang in der Coburger Straße nehmen, wenn sie auf die westliche Seite der Gleise gelangen wollen.

Ursprünglich war wohl eine durchgängige Sperrung angedacht gewesen. „Da haben wir aber Bedenken angemeldet“, sagt der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke ( CDU). „Schließlich ist das der einzige Rettungsweg aus unserer Gemeinde zur Kippenstraße hinter den Schienen.“ Die Zufahrt ist vom Feuerwehrgerätehaus aus zu erreichen.

Auf der Kippenstraße zahlreiche Wanderer und Radfahrer unterwegs

Auf der Kippenstraße seien zahlreiche Wanderer und Radfahrer, aber auch Reiter mit ihren Pferden unterwegs. Und natürlich fahren da Autos. „Wenn dort mal schnell Hilfe benötigt wird, ist über die Übergänge Pegau oder gar Zauschwitz keine Rettungszeit zu halten“, so Zühlke. Natürlich sind auch zwei, drei zusammenhängende Tage ungünstig, aber immer noch besser als drei Wochen, fügt er hinzu.

Vollsperrung am Bahnübergang Leipziger Straße in Elstertrebnitz: 24. Mai, 7 Uhr, bis 25. Mai, 19 Uhr; 28. Mai, 7 Uhr, bis 29. Mai, 19 Uhr; 5. Juni, 7 Uhr, bis 7. Juni, 19 Uhr; 12. Juni, 19 Uhr, bis 14. Juni, 19 Uhr.

