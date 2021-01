Bald barrierefrei: Oberschule Groitzsch erhält einen Fahrstuhl

Groitzsch

Diesmal ist das Projekt ganz fest eingeplant. Die Oberschule Groitzsch soll endlich den Fahrstuhl erhalten, von dem schon eine ganze Weile die Rede ist. Das sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) vor den Stadträten des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend. „Wir stehen schon ewig unter Druck, einen barrierefreien Zugang zu schaffen.“ Jetzt soll er dran sein.

Erste Planungen für Fahrstuhl im Jahr 2013

„Da war doch mal was...“, schien sich der FDP-Abgeordnete Kai Ludwig zu erinnern. „Ja, ist eine Weile her“, bestätigte der Bürgermeister. Erste Überlegungen zur Planung hatte es bereits 2013 gegeben. Es war auch schon mal mit einem Aufzughersteller gesprochen worden, ehe die Verwaltung das Vorhaben wegen anderer Dringlichkeiten wieder zur Seite gelegt hatte, fügte Bauamtsleiter Dirk Schmidt hinzu. Auch aufgrund größerer Einwände der Denkmalschutzbehörde.

Anzeige

Schulgebäude weit über 100 Jahre alt

Ist doch das Schulhaus, am 7. April 1902 eingeweiht, mittlerweile fast 119 Jahre in Betrieb. Schon die Stahltreppe an der hofseitigen Außenwand als zweiter Rettungsweg passt nicht so recht zum historischen Ambiente des Neorenaissance-Baus mit Jugendstileinschlag. Dennoch musste sie aus Sicherheitsgründen errichtet werden. Wie es auch jetzt behördliche Forderungen nach der Barrierefreiheit für öffentliche Einrichtungen gibt.

Variante im Haus verworfen – wegen Raummangel

Es waren trotzdem einige Gespräche mit den Denkmalschützern für eine Lösung nötig, nachdem das Vorhaben 2018 „aufgewärmt“ worden war. „Zunächst sollten wir den Lift ins Haus setzen“, so Kunze. „Damit hätten wir aber drei Klassenräume verloren, von denen wir auch so schon gern mehr hätten.“ Letztlich gab es aber die Einigung auf einen „etwas versteckten Platz“. Der Fahrstuhl wird im Gebäudeeck des Toilettenanbaus in der Nähe der Rettungstreppe installiert.

Die Teilansicht Westseite der Oberschule Groitzsch. Die Platzierung des Fahrstuhls ist rot skizziert. Quelle: Stadtverwaltung/IB Gräber

Kosten von einer viertel Million Euro erwartet

Für den Personenaufzug ist eine Fläche von zwei mal 2,25 Meter angedacht. Er soll vom Keller bis zum dritten Obergeschoss Zu- und Ausstieg ermöglichen; aus den Fenstern im Eck werden Türöffnungen. Der Investitionsplan 2020/2021 nennt Ausgaben von 250 000 Euro. Allein die Planung des Ingenieurbüros Gräber aus Zeitz kostet fast 32 000 Euro. Für knapp 181 600 Euro Zuschuss liegt bereits die Zusage aus der Schulhausbau-Förderung Sachsens vor. Der Bauantrag ist schon im alten Jahr gestellt worden.

Forderung nach Beachtung der Folgekosten

Stadtrat Dieter Hager ( FDP) mahnte, dringend mehrere Angebote von Herstellern einzuholen. Er habe selbst einige Aufzüge in seinen Gebäuden eingebaut und dabei lernen müssen, dass auf die Folgekosten zu achten ist. Die sollten in der Ausschreibung mit abgefragt werden, forderte der frühere Bauunternehmer. Das ist Praxis, sagte Amtsleiter Schmidt.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz