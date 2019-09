Band 5Raumfenster aus Borna bringt neue Songs raus

Borna

Bis Freitag müssen sich Fans und die, die es werden wollen, noch gedulden. Zwei lange Tage noch, bis die Bornaer Band 5Raumfenster ihr Geheimnis um vier neue Songs lüftet. Und die Jungs lüften das nicht mal so eben und nebenbei, sondern gleich mit einer Release-Party. Mit einer Fete, bei der sie ihre neuesten Werke in ungewöhnlicher Umgebung vorstellen.

Am Freitag, 13. September, beginnt um 20 Uhr die große Sause in der Distillery in Leipzig. Zusammen mit den zwei Bands „Beatmaster-M-Oldstars und „Kein Alaska“ sowie mit den DJs FelixDeluxe und O`Denz lassen die Jungs es krachen. In den vergangenen Wochen sind die neuen Songs entstanden, die „Alltagsthemen“ in den Fokus rücken. Es geht ein bisschen um Politik, ein bisschen um Liebe, ein bisschen um gesellschaftliche Entwicklungen. „Die Songs handeln von Themen, die viele Menschen beschäftigen“, sagt Schlagzeuger Conny.

5Raumfenster gewann Publikumspreis beim Bandclash Landesfinale

Seit drei Jahren gibt es die 5Raumfenster bereits, und mittlerweile sind die fünf Jungs – der jüngste 14, der älteste 20 – nicht mehr nur in Borna bekannt, sondern auch darüber hinaus. Konzerte geben sie selbst in Dresden, Brandenburg und Bremerhaven. Dass sie längst überregional unterwegs sind, hängt sicherlich mit einem herausragenden Ereignis zusammen: Vor zweieinhalb Jahren wurden sie beim Bandclash Landesfinale mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. „Und ab da ging es stetig bergauf“, macht Gitarrist und Sänger Lorenz deutlich.

Am Tag der Release-Party bringt die Bornaer Nachwuchsband die neuen Songs aber nicht nur auf die Bühne, sondern verkauft diese auch auf einer EP (Extended Play), also auf einem Musikalbum, das zwischen Single und Album einzuordnen ist. Neben den vier neuen Werken sind auf der CD zudem Songs aus den vergangenen Jahren zu hören – selbst getextet und komponiert. Denn von der Coverband, als die 5Raumfenster einst anfing, ist heute kaum noch etwas übrig. Auf die Ohren gibt es feinsten selbst gedichteten Indie-,Punk- und Poprock.

EP auf der Release-Party in der Distillery in Leipzig zu kaufen

Wie Lorenz und Conny betonen, gibt es die EP lediglich am Tag der Release-Party in der Distillery zu kaufen, als Sonderedition für ein paar Euro. Wer danach die Songs hören will, kann auf sämtliche digitale Kanäle zurückgreifen. In mehreren Nachtschichten ist das „Mini-Album“ in einem Leipziger Tonstudio entstanden, „und bei Aufnahmen sind wir Perfektionisten“, betont Conny. Was nicht gefiel, wurde wieder und wieder eingespielt, bis das Ergebnis überzeugte. Der Alltag der Jugendlichen litt zuweilen darunter, aber „in stressigen Zeiten muss man Prioritäten setzen.

In der Distillery steht am Freitag zunächst 5Raumfenster auf der Bühne, danach kommen „Beatmaster-M-Oldstars und „Kein Alaska“. Die DJs übernehmen dann die Aftershow-Party. Karten gibt es über den Facebook-Account der Band und an der Abendkasse.

Bornaer Band jetzt bei einer Leipziger Agentur unter Vertrag

Für die fünf könnte sich der anfänglich große Erfolg nahtlos fortsetzen. Seit kurzem ist die Bornaer Band bei einer Leipziger Agentur unter Vertrag, was mehr Konzerte im nächsten Jahr bedeutet. Hatte 5Raumfenster bislang um die 40 Auftritte im Jahr, könnten es ab 2020 deutlich mehr werden. „Und es werden sicherlich auch größere Anlässe“, verrät Conny. Nicht ausgeschlossen also, dass die Bornaer Jungs künftig auf den Bandlisten von Festivals stehen.

=== GEWINNSPIEL === Wir verlosen 1 x 2 Tickets für unser Release Konzert diesen Freitag! Was ihr dafür tun müsst?... Gepostet von 5Raumfenster am Dienstag, 10. September 2019

Wer nach der Release-Party am Freitag übrigens noch einen Live-Nachschlag braucht, muss nicht extra nach Bremerhaven oder Dresden. Die Bornaer Band spielt am 5. Oktober beim Landeserntedankfest in ihrem Heimatort. Und wer schon immer mal wissen wollte, woher der Name rührt: Der erste Probenraum hatte fünf Fenster.

Von Julia Tonne