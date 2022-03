Barrierefrei: Kitzscher will drei Bushaltestellen umbauen lassen

Kitzscher

In Kitzscher sollen drei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Für die dafür erforderliche Planung nutzt die Stadt ein Förderprogramm des Zweckverbandes für den Öffentlichen Nahverkehr. Der übernimmt die Planungskosten in Höhe von rund 17 500 Euro komplett. Ziel der Neugestaltung ist, dass der Boden dann auf einer Höhe mit dem Türeinstieg des Fahrzeugs liegt, sodass auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer leicht in den Bus gelangen können.

Zwei Busstopps in Dörfern ausgewählt

Ausgewählt wurden laut Stadtverwaltung die am stärksten frequentierten Haltepunkten. Die befinden sich in zwei Ortsteilen – in Dittmannsdorf an der Mühlenbergstraße und in Hainichen in der Oelzschauer Straße – sowie in Kitzscher an der Grundschule. Der Stadtrat beschloss die Vergabe der Planungsleistungen an ein Büro aus Dresden.

Kitzscher muss Bau-Anteil zahlen

Für den Umbau der Haltepunkte gibt es keine 100-Prozent-Förderung. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) versicherte aber, dass die Kommune das dann erforderliche Geld zur Verfügung stellen werde. „Wir machen doch keine Planung für etwas, das dann nicht gebaut wird“, sagte er der LVZ.

