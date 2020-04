Barrierefrei Wohnen in Borna: 50 Interessenten für neun Wohnungen

Borna

Größere Aufzüge, veränderte Grundrisse, breitere Türöffnungen: Die Bornaer Wohnungsgenossenschaft ( BWG) nimmt derzeit im Haus Heinrich-Heine-Straße 12 ein neues Projekt in Angriff. Das Unternehmen plant im Wohngebiet Borna Nord modern ausgestattete, barrierefreie Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen. Und die sind begehrt, wie die Nachfrage zeigt.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte der Umbau mit der Entkernung begonnen, war der alte Fahrstuhlschacht nicht nur vergrößert, sondern vollständig erneuert worden. „Mit der Entkernung haben wir auch gleich die Türöffnungen auf 1,20 Meter verbreitern lassen“, sagt Andreas Beier, Vorstandsvorsitzender der BWG.

Aus drei Wohnungen pro Etage werden zwei

Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits leer. „In Absprache mit den damals hier noch wohnenden Mietern haben wir ihnen andere Wohnungen angeboten und den Umzug bezahlt“, erklärt Beier. Dabei seien alle Wünsche, so gut es ging, erfüllt worden.

In den nächsten Monaten werden nun die Grundrisse in dem Hauseingang komplett überarbeitet, deshalb werden aus bislang drei Wohnungen pro Etage nun zwei. Und die sind entsprechend größer – zwischen 60 und 70 Quadratmeter. „Zwei Dinge sind derzeit wichtig: Wohnungen müssen barrierearm und relativ groß sein“, macht Beier deutlich. Beides erreiche die BWG mit den Umbauarbeiten in der Heinrich-Heine-Straße.

Dachgeschoss wird in Wohnung mit Dachterrasse umgebaut

In der Hausnummer 12 entstehen dieser Wochen neun Wohnungen – vier davon mit zwei Räumen und fünf mit drei Zimmern. Selbst das Dachgeschoss, bisher nicht genutzt, sei zu einer Wohnung umgebaut worden, wie Beier sagt. Hingucker hier: eine große Loggia.

Alle Wohnungen sind nach Fertigstellung mit moderner Fußbodenheizung ausgestattet und verfügen über einen großen Balkon oder eben die Dachterrasse. Während die Wohnbereiche mit CV-Belägen (Bodenbeläge aus PVC mit strukturierter Oberfläche) ausgestattet sind, sind die Bäder gefliest. „Im Keller gibt es zu jeder Wohnung verschließbare Kellerboxen sowie Abstellräume zur gemeinschaftlichen Nutzung“, erläutert Beier.

Mietbeginn voraussichtlich im Herbst dieses Jahres

7,35 Euro kostet der Quadratmeter monatlich kalt, 50 Interessenten stehen bereits sprichwörtlich Schlange und haben sich auf die Warteliste setzen lassen. „Wir werden wohl auslosen müssen“, betont der Vorstandsvorsitzende. Die ersten Mieter könnten aller Voraussicht nach im Herbst 2020 einziehen.

Neben dem Umbau in der Heinrich-Heine-Straße 12 stehen in diesem Jahr noch weitere Vorhaben auf der Agenda der Wohnungsgenossenschaft. So sollen an Häuser der Heinrich-Heine-, Sauerbruch- und Heinrich-Böll-Straße Balkone angebaut werden. Wohngebäude in der Raupenhainer Straße bekommen hingegen Außen-Aufzüge.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne