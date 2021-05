Batteriediebe in Elstertrebnitz und Groitzsch unterwegs

Estertrebnitz/Groitzsch

Autobatterien scheinen derzeit begehrt zu sein. Die Polizei musste gleich zwei verschiedene Batteriediebstähle aufnehmen.

Motorhaube aufgehebelt

In Groitzsch brachen Unbekannte eine Garage an der Mühlstraße auf. Dort wurde die Motorhaube des darin abgestellten Autos aufgehebelt. Die Unbekannten hatten es auf die Batterie des Fahrzeuges abgesehen. Zur Anzeige wurde die Tat Mittwoch früh gebracht. Der Stehlschaden wurde mit einer mittleren vierstelligen Summe beziffert. Der Sachschaden betrage circa 80 Euro.

Bagger aufgebrochen

Der zweite Diebstahl ereignet sich in Elstertrebnitz. Unbekannte stahlen in der Zeit von Dienstag, gegen 17.30 Uhr bis Mittwoch, gegen 6.40 Uhr auf einer Baustelle aus einem Bagger zwei Batterien. Das Baufahrzeug konnte nicht mehr eingesetzt werden. Ein Firmenmitarbeiter verständigte die Polizei. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Der Sachschaden ist noch unklar.

Ob die Taten in Verbindung stehen, teilte die Polizei nicht mit.

Von lvz