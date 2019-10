Batteriespeicher in Groitzsch gleicht Stromschwankungen aus

Groitzsch

Nach einer mehrwöchigen Testphase ist am Dienstag der Batteriegroßspeicher am Groitzscher Umspannwerk offiziell in Betrieb gegangen. Die Anlage soll die Frequenz im Stromnetz stabilisieren und eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten. Schwankungen im Stromnetz entstehen unter anderem durch die unregelmäßige Einspeisung von erneuerbaren Energien, etwa bei starkem Wind oder Windstille.

Siebenstellige Summe investiert

Baustart für den Großspeicher war im April dieses Jahres. Die Upside Invest GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Dülmen bei Münster investierte laut Geschäftsführer Marc Reimer eine siebenstellige Summe, um das Zukunftsprojekt auf den Weg zu bringen. Durch eine wachsende Bedeutung der Elektromobilität sowie den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien gewinne diese Aufgabe immer mehr an Bedeutung, sagte er.

18 Container mit je 600 Batteriezellen

Die Anlage in der Luckaer Landstraße besteht aus 18 Containern mit insgesamt 10 500 Batteriezellen und neun Wechselrichtern. Sie hat eine Leistung von mehr als 16 Megawatt mit einer Gesamtkapazität von 25 Megawattstunden, zählt Rico Wojanowski auf, Gesellschafter bei Upside, und macht die Zahlen anhand eines Vergleichs deutlich: „Damit könnte man ein Elektroauto tausend Mal betanken und viermal um die Erde fahren.“

18 Batteriecontainer sind von Mitnetz Strom in Betrieb genommen worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Bleikarbontechnik mit vielen Vorteilen

Ausgestattet sind die Batteriezellen mit Bleikarbontechnik. Deren Vorteile liegen in der hohen Kapazität und Lebensdauer (15 bis 20 Jahre) und sie sind komplett wartungsfrei. „Es treten kein Emissionen aus, sie müssen nicht mit Wasser nachgefüllt werden und es gibt kein Feuerrisiko. Diese Trockenbatterien sind komplett sicher“, erklärt Wojanowski.

Leipzig ist Batterie-Hauptstadt

Der Batteriegroßspeicher in Groitzsch ist bereits der dritte seiner Art im Leipziger Umland, weitere arbeiten bereits in Bennewitz bei Wurzen (16 MW) und Mockrehna (5 MW). „Man kann Leipzig auch als Batteriehauptstadt bezeichnen“, formuliert es der Gesellschafter. Die Anlage sei in der Lage, die Stadt Groitzsch bis zu acht Tage mit Strom zu versorgen.

Von Kathrin Haase