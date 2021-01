Bau der Sporthalle in Böhlen liegt im Zeitplan

Böhlen

In Böhlen ist man guter Hoffnung, dass der Zeitplan für den Bau der neuen Sporthalle eingehalten werden kann. Wie Bürgermeister Dietmar Berndt mitteilt, habe der fertige Rohbau ein winterfestes Notdach bekommen, außerdem sei mit dem Innenausbau vor wenigen Tagen begonnen worden. Weshalb er und Bauleitung nach wie vor am 1. September als Eröffnungstermin festhalten.

Während es an der Halle selbst gut vorangeht, stecken andere Teilprojekte noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. „Derzeit planen wir die gesamte Parkplatzsituation rund um die Turnhalle“, macht der Rathauschef deutlich. Denn um das Schulgelände in der Lessingstraße herum seien Stellplätze eher Mangelware. Um ausreichend Parkplätze zur Verfügung stellen zu können, stehen daher derzeit der Pestalozziplatz und die Zufahrt von der Wilhelm-Wander-Straße aus zur Debatte.

Mehrzweckhalle neben Freibad wird abgerissen

Im gleichen Atemzug, wie die neue Halle Formen annimmt, muss sich die Stadtverwaltung auch mit dem Abriss der Mehrzweckhalle neben dem Freibad beschäftigen. „Die muss auf jeden Fall noch dieses Jahr zurückgebaut werden, sonst verfallen die bewilligten Fördermittel“, betont Berndt. Hintergrund dafür ist der desaströse Zustand der Mehrzweckhalle. Diese war durch Starkregenfälle in den vergangenen Jahren und aufgrund des Alters so geschädigt, dass eine Sanierung wenig sinnvoll erschien.

Die Planungen allerdings, wie es dann mit dem frei gewordenen Gelände weitergeht, sind bislang nur rudimentär. Wobei Ideen schon auf dem Tisch liegen. Denkbar, aber noch längst nicht in trockenen Tüchern, sei die Überlegung, das Gelände für einen Kita-Neubau zu nutzen. „Aber auch nur dann, wenn das andere favorisierte Grundstück neben dem ASB-Seniorenheim Am Park nicht bebaut werden darf“, erklärt der Bürgermeister. Wie er deutlich macht, sei diese Idee bislang nur ein „Fernblick“. In diesem Jahr jedenfalls tue sich nicht mehr, als dass die Mehrzweckhalle dem Erdboden gleichgemacht werde.

Von Julia Tonne