Bau des neuen Wohngebiets in Borna sorgt für Ärger: 30-Tonner in Kesselshain

Das neue Wohngebiet in der Siedlung Kesselshain wächst und wächst. In drei, vier Jahren dürften die Häuser bewohnt und das Gebiet voll sein. Die Arbeiten laufen. Das aber sorgt unter den Bewohnern der bisherigen Siedlung für Unmut, sagt Joachim Steinhäuser. Der frühere Bornaer Stadtrat ist Vorsitzender des Siedlervereins Siedlung Kesselshain.

Laster benutzen auch die Gehwege

Vor Jahresfrist hätten die Baufirmen die „ausgewiesenen provisorischen Zufahrtswege“ in das neue Wohngebiet genutzt, heißt es einem Schreiben von Steinhäuser an Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und die Vorsitzenden der Bornaer Stadtratsfraktionen. Nach Ende der Corona-Beschränkungen aber würden große Baufahrzeuge und sogar 30-Tonner über enge Straßen in der Siedlung wie den Erlen-, den Birken- und den Ahornweg fahren. Außerdem, so Steinhäuser, „benutzen sie nun auch die Gehwege“. Und weiter: „Erste Schäden an diesen Straßen sind schon sichtbar.“.

Diese Straßen seien „nur für den individuellen Autoverkehr ausgelegt“. Es stelle sich die Frage, wer die Schäden beseitigt und bezahlt.

Öffentliche Straßen

Das sieht Sylvio Weise, Geschäftsführer der eigens für das Projekt gegründeten Wohnen-am-Lerchenberg-GmbH & Co. KG, anders. Es handle sich um „öffentliche Straßen“, die deshalb auch genutzt werden könnten. Zudem sei dort „maximal ein LKW am Tag“ unterwegs. Für die Baufirmen gebe es keine Genehmigung, die alte Bundesstraße 95 zu nutzen. Und weiter: „Wir versuchen, den Aufwand so gering wie möglich zu halten.“

Erschließung bis Ende November

Ende November solle die Erschließung beendet sein. In der neuen Siedlung sollen 130 Häuser gebaut werden.

