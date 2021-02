Bau von Rewe-Markt in Groitzsch: Was der Gerichtsbeschluss bedeutet

Groitzsch/Pegau

Es könnte ein Schlussstrich unter die jahrelangen Querelen der Nachbarstädte sein. Im Streit um den Bau eines Lebensmittel-Supermarktes und eines Drogerie-Fachmarktes in Groitzsch hat das Verwaltungsgericht Leipzig einen Beschluss gefällt. Es hat den Antrag von Pegau gegen den sofortigen Vollzug der Baugenehmigung zurückgewiesen. Damit dürfen die Arbeiten vor Ort für die Errichtung einer Rewe- und einer Rossmann-Filiale am südlichen Ortsausgang neben der Bundesstraße 176 eigentlich starten. Allerdings ist unwahrscheinlich, dass es Pegau mit dieser Entscheidung bewenden lässt.

Beschlussbegründung auf drei Dutzend Seiten

Gleich drei Richter legen auf 35 der 36 Seiten die Gründe für ihre Ablehnung dar. Dafür vergingen trotz des Eilverfahrens um Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes fünfeinhalb Monate. Demnach fällt die Abwägung des Trios zulasten der Elsterstadt und zugunsten des öffentlichen Interesses und des Interesses des Investors an der vorläufigen Vollziehbarkeit der Baugenehmigung aus. Pegaus Widerspruch beim Landkreis gegen die Erlaubnis „wird voraussichtlich keinen Erfolg haben. Er ist zwar zulässig, erweist sich aber als unbegründet“, heißt es.

Nach dem Erhalt der Baugenehmigung hat der Investor mit dem Schild am südlichen Stadtausgang von Groitzsch den Rewe-Supermarkt und die Rossmann-Drogerie angekündigt. Es musste wieder abgebaut werden – zu viel Werbung. Quelle: Olaf Krenz

Baugenehmigung wohl nicht rechtswidrig

Voraussetzung für den Erfolg des Widerspruchs sei, dass die angefochtene Baugenehmigung rechtswidrig und die Antragstellerin dadurch in ihren Rechten verletzt sind: „Dies ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht der Fall.“ Die Richter gehen von einer bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit aus. Sie sehen weder das „Abstimmungsgebot“ verletzt, noch erwarten sie „gewichtige negative Auswirkungen auf städtebauliche Belange der Antragstellerin“.

Bauplanungsrecht kein Schutz vor Konkurrenz

Groitzsch habe doch Pegauer Einwände mehrfach behandelt und beachtet, aber mit eigenen noch gewichtigeren Belangen überwinden können – der Versorgung der Bevölkerung, auch aus den Ortsteilen. Das Trio erklärt, dass eine Nachbargemeinde vom Bauplanungsrecht nicht vor Veränderungen der finanziellen Situation oder des wirtschaftlichen Umfelds geschützt wird. Konkurrenz für vorhandenen Einzelhandel, wie sie Pegau befürchtet, könne nicht generell ausgeschlossen werden. Und ein zu großes Maß sei nach dem von Groitzsch vorgelegten und plausiblen Gutachten nicht zu erwarten. Zumal die Nachbarstadt nichts Belastbares entgegengestellt hat.

Umzug von Rewe – Größe nicht problematisch

Das Gericht sieht im Gegensatz zu Pegau selbst in den Regelungen der Regionalplanung die Möglichkeit, dass in Groitzsch größere Einzelhandelsbetriebe (über 800 Quadratmeter) errichtet werden dürfen. Und schließlich weist es darauf hin, dass die Elsterstadt bis Ende 2018 einen Rewe-Markt hatte, der nun von einem Ort im grundzentralen Verbund in den nächsten verlegt wird, wenn auch vergrößert.

Rewe ist Ende 2018 aus dem Markt in Pegau ausgezogen, weil das Unternehmen dort nicht erweitern konnte. Quelle: stadt-pegau.de

Landkreis gibt keine Einschätzung ab

Gegner Pegaus vor Gericht war der Landkreis Leipzig, der die Baugenehmigung am 2. Juli 2020 erlassen und am 7. Juli den Widerspruch erhalten hatte. Eine Einschätzung des Gerichtsverfahrens gab das Landratsamt auf Anfrage nicht ab. Die aufschiebende Wirkung des Pegauer Widerspruchs gegen die Baugenehmigung wurde abgelehnt, teilt die stellvertretende Pressesprecherin Belinda Reg’n lediglich mit. „Die Stadt Pegau hat gegen diesen Beschluss bislang keine Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht eingelegt.“ Das muss innerhalb von zwei Wochen erfolgen, heißt es im Beschluss. Der wurde am 20. Januar getroffen, am 25. Januar ausgefertigt und dann zugestellt. Damit hat Pegau wohl noch bis kommende Woche Zeit.

Pegau führt Verfahren am Oberverwaltungsgericht

Der Stadtrat diskutierte darüber am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung, bestätigt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Wofür das Gremium votierte, lässt er offen. „Das Ganze ist ein Zwischenschritt, das Gericht hat ja nicht die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung geprüft“, sagt er. Es habe sich auch zu einseitig auf das von Groitzsch beauftragte Gutachten gestützt. Zudem soll das Verfahren am Oberverwaltungsgericht Bautzen zum Bebauungsplan, gegen den Pegau vorgeht, abgewartet werden. Da laufe noch die Frist zur Stellungnahme der Gegenseite. „Und dann ist das nicht unser Thema, dass uns Tag und Nacht beschäftigt.“ Hier gehe es eher um den neuen Kindergarten und den Grundschulanbau.

Groitzsch rechnet mit Markt-Eröffnungen 2022

Groitzsch und der Investor beteiligten sich auf der Kreis-Seite. „Das Urteil spricht für sich“, sagt Bürgermeister Maik Kunze (CDU). „Pegaus Argumente konnten in keinem Punkt greifen. Das Verwaltungsgericht ist all unseren Erklärungen gefolgt.“ Er habe das erwartet. Es sei die logische Folge der Stellungnahmen der Landesdirektion und der Regionalen Planungsstelle. Rösel habe ihm gesagt, dass Pegau Beschwerde einlegt. Damit wandere auch dieses Verfahren zum Oberverwaltungsgericht. „Ändern wird das nichts, denke ich. Es verzögert nur um zwei, drei Monate.“ Schon jetzt müsse Pegau alle Kosten tragen. Die Zeit wolle der Investor abwarten, um ganz sicher zu sein. „Damit werden beide Märkte 2022 eröffnet. Unklar ist nur, ob Frühjahr oder Herbst“, steht für Kunze fest.

Der Gebäudekomplex für Rewe und Rossmann muss innerhalb der blau umrandeten Baugrenze in der gelben Fläche liegen, schreibt der Bebauungsplan vor. Drumherum werden unter anderem Parkplätze angelegt. Der grüne Bereich sind Grünflächen. Quelle: Stadt Groitzsch/Büro Knoblich

Von Olaf Krenz