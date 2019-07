Borna

Mehr als eine viertel Million Euro teurer werden die Bauarbeiten in Bornas Sachsenallee (B93). Zumindest für den Zweckverband Wasser/ Abwasser Bornaer Land (ZBL). Der musste am Dienstagnachmittag über die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 276.000 Euro entscheiden – und gab dafür einstimmig grünes Licht.

Grund für die Erhöhung der Kosten ist eine Umverlegung des Mischwasserkanals Sachsenallee/ Luckaer Straße. Und die muss möglichst noch in diesem Jahr erfolgen. Allerdings geht damit eine erforderliche Vollsperrung der Sachsenallee einher.

Deutsche Bahn will Eisenbahnüberführung sanieren

Notwendig wird die Umverlegung, weil die Deutsche Bahn ( DB) in zwei Jahren die Sanierung der Eisenbahnüberführung in der Deutzener und in der Luckaer Straße plant. Weil eine Vollsperrung aber im Jahr 2021, wenn also die DB ihr Vorhaben umsetzt, ausgeschlossen ist, wird der Kanal noch in diesem Jahr verlegt. Eine spätere Vollsperrung – über dieses Jahr hinaus – sei laut Begründung des Beschlusses nicht möglich, „da die B93 als Umleitungsstrecke für regionale Baumaßnahmen genutzt werden muss“.

150 Meter ist die Umverlegungsstrecke gerade einmal lang. Wegen Korrosion an dem Altkanal wird eine neue Mischwasserleitung aus Glasfaser verstärktem Kunststoff eingebaut. Zugleich ist eine Umverlegung des städtischen Beleuchtungskabels sowie der Gas- und Telekommunikationsleitungen nötig. Der Bau ist bislang für Anfang September geplant.

Mischwasserkanal austauschen, Fahrbahn instand setzen, Gehweg erneuern

Seit anderthalb Jahren bereits sind die drei Bauträger ZBL, Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sowie die Stadt in der Sachsenallee beschäftigt, um dort den Mischwasserkanal auszutauschen, die Fahrbahn instand zu setzen sowie die Geh- und Radwege zu erneuern. Noch sind der Bereich zwischen Theo-Neubauer-Straße und der Ausfahrt von Lidl gesperrt sowie ein Abbiegen auf die B 176 ( Lobstädter Straße) nicht möglich.

Das aber ändert sich am 26. Juli, teilt die Stadtverwaltung mit. Dann rücken Baustelle und Vollsperrung weiter. Und zwar in den Bereich zwischen Lidl-Ausfahrt und Deutzener Straße. „Wenn die Kreuzung Lobstädter Straße wieder frei ist, wird die Kreuzung Deutzener Straße gesperrt“, sagt Bauleiter Michel Moeller. Obwohl es etwas Zeitverzug beim Gesamtvorhaben gibt, so ist doch für die Autofahrer Land in Sicht. Im Oktober sollen laut Moeller die Baumaßnahme abgeschlossen sein und die Vollsperrung aufgehoben werden.

Und eben das ist der Grund, weshalb die Umverlegung des Mischwasserkanals im Bereich der Luckaer Straße noch in diesem Jahr erfolgen muss. Bis Oktober ist die Sachsenallee ohnehin gesperrt.

Von Julia Tonne