Elstertrebnitz

Die Baustelle am Bahnübergang Leipziger Straße in Elstertrebnitz ist ins Visier von Dieben geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren übers Wochenende Unbekannte an zwei Baucontainern, einem Absetzcontainer sowie einem Bauwagen eingebrochen.

Sromerzeuger aus Bauwagen in Elstertrebnitz gestohlen

Als ein Angestellter der Firma am Montagmorgen auf seiner Arbeitsstelle eintraf, musste er feststellen, dass sowohl die drei Container als auch der Bauwagen aufgebrochen worden waren. Aus letzterem fehlen sechs rote Stromerzeuger der Marke „ Honda“, während aus den Baucontainern nach ersten Inaugenscheinnahme nichts gestohlen wurde. Aus dem Absetzcontainer allerdings wurden drei Gleisbauschraubenmaschinen und von einer dieselbetriebenen Rüttelplatte der Zündschlüssel entwendet. Der Firmenmitarbeiter rief umgehend die Polizei. Zur Gesamtschadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von Birgit Schöppenthau