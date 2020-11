Baugebiet Kahnsdorf-Nord ist im ersten Abschnitt fast fertig erschlossen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Bald werden hier Häuser gebaut. Auf dem rund fünfeinhalb Hektar großen Areal zwischen dem Hainer und dem Kahnsdorfer See schlängeln sich Straßen. Die letzten Leuchten werden gerade aufgestellt und angeschlossen.

„Das Baumanagement hat hier wunderbar funktioniert“, freut sich Alexander Wolf, Geschäftsführer des Unternehmens Blauhaus, welches das Baugebiet „ Seewiesen“ erschließt und vermarktet, über den zügigen Baufortschritt. Ende April begannen die Erschließungsarbeiten, in einem Monat schon soll das Gebiet fertig und bereit für die Häuslebauer sein. Alle Grundstücke seien fertig erschlossen.

Nur auf den ein, zwei letzten macht sich noch ein Bagger schwer zu schaffen. Er gräbt gerade Teile eines mächtigen Fundaments aus. Das reicht rund 35 Meter in die eine und zwanzig Meter in die andere Richtung. Wolf vermutet, es könnte sich um die Reste einer großen Halle handeln und ärgert sich über die Altlast.

Hier muss noch ein altes Fundament ausgegraben werden. Quelle: André Neumann

Zwei Drittel der Grundstücke sind reserviert

Denn eigentlich, sagt er, hätte das Areal von den Resten der früheren Tagesanlagen des Witznitzer Braunkohletagebaus beräumt sein sollen. Stattdessen sei man an zwei weiteren Stellen auch noch auf unterirdische Reste von Bauwerken gestoßen.

Aus dem Grund werde den künftigen Bauherren nahegelegt, ein eigenes Baugrundgutachten anfertigen zu lassen. Ungefähr zwei Drittel der 61 Grundstücke in diesem ersten Bauabschnitt seien schon reserviert, sagt Alexander Wolf. Jetzt würden die Kaufverträge vorbereitet.

Während die Bebauung in der nahen Lagune am Heiner See sich deutlich vom gewachsenen Ort Kahnsdorf abhebt, haben die gedanklichen Schöpfer von Kahnsdorf-Nord ein anderes Ziel verfolgt: Das neue Quartier soll sich dem dörflichen Charakter anpassen.

100 Jahre altes Pflaster

Unter anderem sollen geschwungene Straßen auf einen kleinen zentralen Platz zulaufen. Von hier aus blickt man auf die alte Mühle und den Kirchturm. Mittelpunkt des Platzes soll eine Traubeneiche werden, die Wolf hier noch pflanzen lassen will. Ein Baum, der auch mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen gut zurecht komme.

Die Fundamente für ein paar Bänke stehen schon. Und das Pflaster, welches für die Wege rund um den kleinen Platz verwendet wurde, ist wahrscheinlich mindestens 100 Jahre alt, schätzt der Erschließer. Es stammt vom Buswendeplatz des einstigen Tagebaubetriebes, lag also hier ganz in der Nähe. Bis vor knapp dreißig Jahren wurde hier noch Braunkohle abgebaut.

Erschließer Alexander Wolf (l.) und Umweltplaner Frank Meisel auf dem künftigen zentralen Platz im ersten Bauabschnitt von Kahnsdorf-Nord. Quelle: André Neumann

Für mehr als die Wege um den Platz hat das alte Pflaster nicht gereicht. Doch auch für die Gehwege an den größeren Straßen wurde nicht das übliche einheitsgraue Betonpflaster verwendet.

Option zum Weiterbau besteht

Während auf einer Seite des Baugebietes die Grundstücke bis an den See-Rundweg heranreichen, endet auf der anderen Seite eine Straße an der noch unberührten Flur. Hier würde es in die nächsten Bauabschnitte hinein gehen. Blauhaus besitzt die Option, auch die dafür vorgesehenen Grundstücke von der Gemeinde Neukieritzsch zu erwerben.

Aktuell läuft ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes. Aus dem bisher als Mischgebiet geplanten Areal, soll ein Wohngebiet werden. „Wir haben derzeit eine Nachfrage nach Wohngrundstücken, nicht nach Flächen für Gewerbe“, begründet Wolf. Wobei sich beispielsweise Rechtsanwälte und Ärzte auch im Wohngebiet ansiedeln könnten. Weitere Änderungen betreffen unter anderem den Zuschnitt von Straßen und Grenzen des Baugebietes.

Von André Neumann