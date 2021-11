Bauherr plant 60 Wohnungen in der Lausicker Straße in Borna

Borna

Erst die Wassergasse, nun erneut die Lausicker Straße: In Borna plant Rafael Zeller den Neubau eines größeren Mehrfamilienhauses. Auf einer Grundstücksfläche von rund 4000 Quadratmeter soll in den kommenden Monaten ein Gebäude mit etwa 60 Wohnungen entstehen.

„Immobilien sind schon ein großes Hobby von mir“, sagt Zeller, weshalb er nun das nächste Projekt in Angriff nehmen wolle. Zumal die Wohnungen und Geschäftseinheiten im Neubau in der Wassergasse bereits vollständig vermietet seien. Zumindest fast.

„Eine große Wohnung mit 150 Quadratmeter ist noch zu haben, sie hat zwei Bäder, einen Balkon, ist barrierearm und hat eine Fußbodenheizung“, wirbt der Bauherr, vielen eher als Geschäftsführer vom Speicher-Hersteller Thermic Energy bekannt, um Mieter.

Neue Wohnungen zwischen 50 und 70 Quadratmeter groß

Mit dem neuen Vorhaben nun will Zeller der gestiegenen Nachfrage nach kleineren Wohnungen Rechnung tragen. „Die werden mittlerweile wieder stärker nachgefragt als noch vor einigen Jahren“, begründet er. Von außen solle der Neubau so ähnlich aussehen wie das Gebäude in der Wassergasse. Allerdings plant der Bauherr kleinere Quartiere zwischen 50 und 70 Quadratmeter.

Im kürzlich errichteten Gebäude in der Wassergasse sind Mieter und zwei Geschäfte eingezogen. Nur eine Wohnung ist noch frei. Quelle: André Neumann

Denkbar – nach seiner Aussage – wäre dann eine Art betreutes Wohnen. Neu wäre solch ein Vorhaben für Zeller nicht. Bereits 2017 hatte er in der Lausicker Straße einen Komplex mit 45 Wohnungen zwischen 48 und 100 Quadratmeter bauen lassen. Eine der zusätzlich entstandenen Gewerbeeinheiten nutzt die Diakonie, die die Betreuung und Pflege auf Anfrage übernimmt.

Für das Neubauvorhaben ist Zeller längst im Gespräch mit Trägern wie Diakonie und Advita. „Deshalb wird so flexibel wie möglich gebaut.“ Heißt: Abhängig davon, von wem und wie die Wohnungen letztlich genutzt werden, könne noch an den Grundrissen gefeilt werden. Die seien noch nicht fix.

Bauherr sucht Betätigungsfeld über Borna hinaus

Seit Jahren ist Zeller auf dem Bornaer Immobilienmarkt kein Unbekannter mehr. „Was auch der guten Zusammenarbeit mit dem Bauamt geschuldet ist“, lobt der Bauherr die Stadtverwaltung. Neben dem Neubau des betreuten Wohnens am Anfang der Lausicker Straße gegenüber dem einstigen Aldi-Markt hatte Zeller parallel den Altbau in der Bornaer Bahnhofstraße gekauft, in dem einst das Café Haussmann zu finden war. Acht Wohnungen waren hier im Zuge der Sanierung entstanden.

Das gänzlich neue Projekt soll nun in den kommenden Wochen auf feste Füße gestellt werden. Gehen die Planungen Zellers auf, könne der Rohbau Anfang des nächsten Jahres stehen. Auch weitergehende Planungen hinsichtlich Immobilien hegt der Geschäftsführer von Thermic Energy schon. Allerdings nicht mehr in Borna. „Hier ist nur noch schwer etwas zu finden, der Markt ist gut abgegrast.“ Weshalb er für ein weiteres Vorhaben nach Meuselwitz ausweiche.

Von Julia Tonne