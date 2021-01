Bauland in Pegau wird teurer – Erschließung des Wohngebiets Schlossfabrik steht bevor

Pegau

Seit dem Jahreswechsel sind die Flächen des Pegauer Bebauungsplanes „ Wohngebiet Schlossfabrik“ frei für eine neue Nutzung. Zum 31. Dezember 2020 endete das Handlungsverbot (Veränderungssperre), das aufgrund der Fördermittel für den Abbruch wesentlicher Bereiche der Betriebsstätte zehn Jahre zuvor erlassen worden war. Nicht schädlich waren die planerischen und bürokratischen Vorarbeiten als Grundlage für eine künftige Wohnbebauung. Jetzt hat der Stadtrat auch die Baulandpreise für die Vermarktung und die Firma für die Erschließung festgelegt.

Lärmprognose und Bodenabtrag beachtet

Zunächst jedoch stand die Abwägung von Bedenken und Anregungen zum B-Plan an, die nach der zweiten öffentlichen Auslegung eingegangen waren. In den Entwurf waren die Ergebnisse einer schalltechnischen Untersuchung, die ausführlichere Darstellung von Umweltbelangen und der Ausschluss bestimmter Nutzungsmöglichkeiten eingeflossen.

Anzeige

Konkret ging es um eine Lärmprognose für den Zeltverleih mit seiner Veranstaltungshalle im Schlossfabrik-Rest. Die aber laut Bauamtsleiter Gunther Grothe keine wesentliche Rolle spielen müsse, weil in der Vergangenheit bereits Baugenehmigungen für näherliegende Wohnungen als die im jetzigen Plangebiet erteilt worden waren. Und ein Bodenschicht müsse abgetragen werden, was in der Ausschreibung für die Erschließung eingeflossen sei.

Satzung schafft Baurecht

Ein Teil der Hinweise wurde auch verworfen. Der Stadtrat sah keine Probleme, sodass er einstimmig die Satzung zum B-Plan beschloss. Diese tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft, die wohl Anfang Februar erfolgen soll. Sie begründet dann das allgemeine Baurecht für diesen Bereich.

Damit kann die Stadt – vielmehr ihr Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft, der sich um Vermarktung und Erschließung kümmert – den Verkauf der Parzellen in Angriff nehmen. Der Bürgermeister wurde zum Abschluss der Kaufverträge ermächtigt, in die eine Bauverpflichtung und ein grundbuchlich gesichertes Rücktrittsrecht der Kommune aufzunehmen sind.

Erneuter Anstieg beim Grundstückspreis

Der Quadratmeterpreis ist diesmal dreigeteilt. Aufgerufen werden 175 Euro bei Bauplätzen bis 1000 Quadratmeter und 165 Euro bei mehr Fläche – jeweils für Einfamilienhäuser, von denen es acht geben soll. Zudem sind zwei Mehrfamilienhäuser – eins mit maximal vier, das andere mit drei Vollgeschossen, insgesamt wohl 20 Wohnungen – vorgesehen, für die der 160 Euro pro Quadratmeter gefordert werden. Beim letzten zu vergebenden Areal, dem 9. Bauabschnitt im Wohngebiet „Am Wasserturm“, hatte Pegau noch bis zu 145 Euro pro Quadratmeter kassiert.

Kritik an der Erhöhung

„Die Preise sind nicht günstig für junge Familien“, wiederholte Stadtrat Carsten Iwan (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) seine Kritik von der damaligen Entscheidung im April 2019. „In Zeitz kostet Bauland noch 40 Euro.“ Der Gewinn sei doch mit den 145 Euro schon groß genug.

„Es bleibt nicht viel übrig“, entgegnete Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Die Erschließung sei teuer, zudem sei der städtische Haushalt angespannt. In die Baugebiete „Am Wasserturm“ und „Sonnenwinkel“ zogen Familien mit durchschnittlich 1,5 Kindern, betonte er. Da seien auch Folge-Investitionen erforderlich. „Für einen Platz im neuen Kindergarten ,Regenbogen‘ sind Baukosten von 36 000 Euro nötig. Und wir schaffen 90 Plätze.“ Zudem verlangen Nachbar Zwenkau und Markkleeberg noch höhere Preise, und trotzdem ziehen Familien dorthin, so Rösel weiter.

Vielleicht, spitzte der SPD-Abgeordnete Andreas Heimann zu, bekommt Pegau ja auf diese Weise ältere Zuzüge. Dann seien keine weiteren Kita-Plätze nötig, ironisierte er. Ob dieses „Argument“ stach, ging aus den 13 Ja-Stimmen nicht hervor. Zwei Stadträte lehnten die Preise ab.

Hin und Her um Erschließungsfirma

Die Erschließung mit Straßenbau sowie Ver- und Entsorgungsanlagen soll in den nächsten Wochen starten. Den Auftrag erhielt die Firma Strabag, Niederlassung Zwenkau, für knapp 616 000 Euro. Davon soll für die zu bauenden Trink- und Abwasserleitungen der Zweckverband ZBL rund 67 000 Euro tragen. Allerdings prüft die übergeordnete Vergabestelle die Wertung wegen der Rüge eines Konkurrenten. Dessen niedrigeres Nebenangebot war erst zugelassen, nach Strabag-Widerspruch aber ausgeschlossen worden.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz