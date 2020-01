Baum in Pegau fängt am Neujahrsmorgen Feuer

Pegau

Eine unruhige Silvesternacht beschäftigte die Kameraden der Feuerwehr in Pegau. Wie Ronny Wiesner, Mitglied der Feuerwehr, am Neujahrsmorgen mitteilte, musste die Wehr gleich mehrmals ausrücken. Bereits am Silvestertag war sie am Einlaufbauwerk zum Zwenkauer See bei Zitzschen gefordert. Hier war ein Ölfilm auf dem Gewässer gemeldet worden. Allerdings waren bereits die Zwenkauer Kollegen, die ebenfalls alarmiert worden sind, dabei, den Ölfilm zu binden.

Kurz nach Mitternacht eilten die Kameraden zu einem vermeintlichen Hausbrand in Groitzsch, für den es bald Entwarnung gab. Vor Ort zeigte sich, dass eine Hecke in Flammen stand. Im Laufe der Nacht mussten die Kameraden erneut raus, weil Am Wasserturm mehrere Kartons von Feuerwerksbatterien Feuer gefangen hatten. Diese konnten schnell gelöscht werden. Am Neujahrsmorgen ging erneut ein Alarm ein – in der großen Anlage in Pegau schwelte ein Baum . Auch hier konnte mit Hilfe eines V-Rohrs das Feuer schnell gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle auf Glutnester kontrolliert.

Von Birgit Schöppenthau