﻿Baumfällung: Warum der Wald zwischen Borna und Flößberg ausgedünnt wird

Reichlich Bäume fallen derzeit im Wald zwischen Borna und Flößberg der Säge und dem Harvester zum Opfer. Das hat seinen Grund: An Bundesstraße 176 ist Gefahr im Verzug.

Baumfällung mit einem Harvester an der Bundesstraße 176 am Bockwitzer See. Quelle: Jens Paul Taubert