Elstertrebnitz

Die Gemeinde Elstertrebnitz wird grün. Oder vielmehr noch grüner. In den vergangenen Tagen haben die Anwohner ordentlich mit angepackt und an mehreren Ecken Bäume gepflanzt.

Alleine auf dem Gelände im Ortsteil Eulau, wo der Themenpark in den kommenden Monaten entstehen soll, kamen 25 Obstbäume in den Boden. Hierbei packte der Bauhof an, der vorrangig alte Obstsorten pflanzte.

Alter Wirtschaftsweg wird zur Allee

Auch an anderer Stelle wurde aufgeforstet. Gemeindemitarbeiter, Bergbauunternehmen Mibrag sowie Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte Knirpsenland buddelten nahe dem Zollhaus in der Erde. Bepflanzt wurde ein ehemaliger Wirtschaftsweg auf einer Länge von etwa 150 Metern. Ebenso wie für das Areal des Themenparks hatten die Einwohner alte Obstgehölze bevorzugt und 16 verschiedenen Apfel- und vier Birnensorten eine neue Heimat gegeben.

„Die Gehölze schaffen einen wichtigen Lebensraum für Tiere, und auch wir Menschen können nicht auf sie verzichten“, begründete David Zühlke, Bürgermeister von Elstertrebnitz. Die Bäume würden nicht nur das Klima schützen, sondern auch Wasser und Böden. „Deshalb setzen wir als Gemeinde aktiv auf Umweltschutz. Für uns ist es selbstverständlich, etwas Vernünftiges für die Umwelt in unserer Heimatregion zu tun.“

Von Julia Tonne