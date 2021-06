Baustart für das neue Hain am Hainer See: Ein Dorf wie am Gardasee

Neukieritzsch/Hain

Am Hainer See hat das vorläufig letzte große Bebauungsprojekt begonnen. Am Donnerstag wurde am Nordufer der Grundstein für das Hafendorf Hain gelegt. Hier soll in den nächsten Jahren eine kleine, mediterran anmutende Siedlung aus Häusern entstehen, die sich auf drei Terrassen um einen neu entstehenden Hafen drängen.

Christian Conrad ist Geschäftsführer des Bauherren, der Firma Blauwasser. Er gerät ins Schwärmen, wenn er von Hain spricht. Der Name stammt von einem der Dörfer, die für den früheren Tagebau Witznitz weichen mussten; es gibt bereits dem See seinen Namen. Das neue Hain, zur Gemeinde Neukieritzsch gehörend, wird aber kein traditionelles Dorf mit Kirche und Bauerngehöften. Wenn Conrad an den neuen kleinen Ort denkt, dann fühlt er sich an den Gardasee versetzt.

Vorläufig ist aber erst einmal das erste der 38 vorgesehenen Häuser im Bau. Die Grundplatte lässt dessen besondere Gestalt und zentrale Position schon erahnen. „Wir nennen es das Hafentheater“, sagt Conrad. Die Bezeichnung rührt von der halbrund gewölbten seeseitigen Fassade her, die sich zu einem kleinen Hafenplatz öffnen wird. Zugleich aber weist sie auf den darin vorgesehenen multifunktionalen Veranstaltungsraum hin.

Malcesine und Limone – aber am Hainer See

In dem kann sich Conrad von der privaten Hochzeitsfeier bis zum Auftritt von Artisten alles vorstellen. Daneben soll im Erdgeschoss des Hafengebäudes ein Bistro eingebaut werden, für das es bereits Interessenten gebe. Ein weiterer habe sich just am Tag der Grundsteinlegung gemeldet. Im Obergeschoss sind zwei Ferienwohnungen vorgesehen und darauf als Krönung eine große Dachterrasse.

Das Gebäude wird den zentralen Punkt des Hafendorfes bilden. Hier laufen alle Treppen und Gassen zusammen, von hier blickt man auf den Hafen und die vorgelagerten Anlegestege. Und von hier geht der Blick hinüber zum jenseitigen Hafendorf auf der Kahnsdorfer Seite des Sees. Und bald befährt womöglich auch ein Ausflugsschiff diese Route. So wie am Gardasee, wie von Limone nach Malcesine, zieht Conrad seinen liebsten Vergleich. Den Charme des Hafendorfes werden auch Treppen, Gassen und vier kleinen Plätze zwischen den künftigen Häuern ausmachen.

So wie hier auf einer Bautafel gezeigt, soll das künftige Hafendorf Hain einmal aussehen: dicht gedrängte Häuser, kleine Plätze und enge Gassen. Quelle: André Neumann

Bis es so weit ist, wird dieser Teil des Nordufers allerdings erst einmal für mehrere Jahre eine Baustelle sein. Vier, vielleicht sechs Jahre werde es dauern, bis alle Häuser errichtet sind. Diese sollen alle eine Geschäftseinheit im Erdgeschoss und darüber ein oder zwei Ferienwohnungen haben. Jeweils mit Dachgarten oder Dachterrasse, weil in Hain natürlich kein Platz für Gärten sein wird.

Muttergesellschaft finanziert das Projekt

Allein das erste Gebäude, für das Christian Conrad und seine siebenjährige Tochter Lotta jetzt eine Hülse mit einer Leipziger Volkszeitung, Münzen, Bauplänen und einem Foto des Blauwasser-Teams in den Fuß einer Mauer einließen, wird rund 2,1 Million Euro kosten.

Geld, das die Muttergesellschaft Blausee in das Projekt steckt, welches Conrad auf insgesamt rund 26 Millionen Euro taxiert. Die Bauzeit, sagt er, werde für Nutzer des Sees noch einmal eine Durststrecke. Doch sowohl die benachbarten Ferienhäuser als auch der Campingplatz seien nutzbar.

Der Wassersport-Anbieter, der wegen der Baustelle seinen angestammten Platz verloren hat, ist ein paar hundert Meter weiter auf dem neuen Surf-Spot auf der anderen Seite des Campingplatzes zu finden. Wenn das Hafendorf Hain einmal fertig ist, davon ist der Blauwasser-Chef überzeugt, werde sich die Lebensqualität am See noch einmal deutlich erhöhen.

Lesen Sie auch:

Von André Neumann