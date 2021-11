Baustellen-Stress für die Pegauer: Schulbus fährt Umleitung

Pegau

Per Brief beschwerte sich ein LVZ-Leser über die zeitgleiche Sperrung mehrerer Straßenzüge in Pegau und die Behinderung des Schulbusverkehrs am Anfang dieser Woche. Auf Nachfrage im Rathaus der Stadt stellte sich heraus: Es gab Baustellen-Stress und Material-Lieferengpässe.

Dabei handelte es sich um die beiden Baustellen in der Bahnhofstraße und der Eulauer Straße. Geplant war ursprünglich, dass sie bereits in den Herbstferien abgeschlossen werden und damit dem Start der Großbaustelle Zeitzer Straße am 8. November keinesfalls ins Gehege kommen.

Schulbus fährt Umleitung

Doch es stellten sich diverse Schwierigkeiten ein, vor allem Material-Lieferengpässe brachten den Zeitplan komplett durcheinander, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Daher musste der Bereich Eulauer Straße/Am Wasserturm in dieser Woche ab Montag, 8 Uhr, bis Dienstag noch einmal voll gesperrt werden. Weshalb der Schulbus am Montagnachmittag sowie am Folgetag eine Umleitung fahren musste.

Die Haltestellen Eulau in Elstertrebnitz und Abt-Windolf-Straße in Pegau konnten nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle in der Eulauer Straße in Höhe der Trödelscheune wurde eingerichtet.

Bis Freitag halbseitige Sperrung

Seit Mittwoch ist dieses Areal noch halbseitig gesperrt. Dies soll bis Freitag gelten. Ein- und Ausfahrt in das Wohngebiet Am Wasserturm sind dort in dieser Zeit nicht möglich, wurde mitgeteilt.

Materialmangel am Bau: Das ist aktuell ein deutschlandweites Problem. Viele Firmen haben zwar volle Auftragsbücher, jedoch Probleme, rechtzeitig Baustoffe zu beschaffen. Hinzu kommen rasant steigende Rohstoffpreise. All dies führt dazu, dass viele Bauprojekte noch länger dauern und am Ende teurer werden.

Aufwendige Baustelle in Zeitzer Straße

Wie auch immer: Es wird in Pegau weiter gebaut. Denn nun sind der grundhafte Ausbau der Zeitzer Straße und die Erneuerung der Kanäle gestartet worden. Dafür erhielt die Stadt 1,7 Millionen Euro aus dem sächsischen Fördertopf des Programms „Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“.

Bei der aufwendigen Baumaßnahme, die bis Ende September des nächsten Jahres dauern soll, werde es wieder zu Vollsperrungen kommen. Um diese zeitlich zu minimieren, werde in zwei Abschnitten gebaut. Ebenso sei es notwendig, die Bushaltestellen aus der Wachenheimer Straße in die Bismarckstraße sowie die Bahnhofstraße zu verlegen. Vorab informierte die Stadtverwaltung dazu am 2. November in einer Bürgerversammlung – wobei das Projekt schon am 1. November beginnen sollte.

Von Claudia Carell