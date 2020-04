Baustellen in Kitzscher: Auch in leeren Schulen geht es nicht schneller

Kitzscher

In Kitzscher laufen gegenwärtig drei wichtige Baustellen, die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen betreffen . In der Trageser Straße wird eine neue Kindertagesstätte gebaut, und in Sichtweite ist auf der anderen Seite der Straße die energetische Sanierung der Oberschule im Gang. In der Robert-Koch-Straße lässt die Stadt außerdem die Grundschule innen sanieren.

Auf allen drei Baustellen gibt es bislang keine spürbaren Ausfälle wegen der Corona-Pandemie. auch wenn Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) damit rechnet, dass es in Zukunft sowohl beim Personal als auch beim Material Engpässe geben kann. „Die Baufirmen sagen mir, sie machen weiter, solange sie Leute haben und die auch arbeiten dürfen“, sagt Schramm.

Frühstück nur noch zu zweit

Auf der Kita-Baustelle sind die Kollegen vom Unternehmen GTS aus Frankenhain an diesem Vormittag nur zu dritt. „Morgen sind wir wieder mehr“, sagt Andreas Grams, der die letzten Maurerarbeiten in einem der oberen Räume erledigt. Am nächsten Tag werden die Decken auf das Gebäude gesetzt.

An Material sei derzeit noch alles da. „Wir haben auch vorgesorgt“, sagt der Arbeiter schmunzelnd. Auch andere Firmen versuchen, sich in dieser unübersichtlichen Zeit Vorräte anzulegen.

Gesundheitlich seien alle noch an Bord, sagt Grams. „Wir sind hier alles abgehärtete Jungs auf dem Bau.“ Und selbstverständlich würden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten. Jedes Fahrzeug sei nur mit zwei Arbeitern besetzt. Nur die beiden würden jeweils zusammen Frühstückspause machen. Und Besprechungen fänden nicht in Bauwagen sondern bei gehörigem Abstand unter freiem Himmel statt.

Kita-Bau liegt aktuell gut im Plan

„Irgendjemand muss ja weiter arbeiten und dem Land die Steuern einbringen“, sagt Grams. Würden allerdings Industriezweige einbrechen die Material liefern, könnte es auch für den Bau schlecht aussehen. Aktuell liege der Kita-Bau gut im Plan, sagt Bürgermeister Schramm.

Auch in der nahen Oberschule gehen die Arbeiten weiter. In der ersten Hälfte des Gebäudes sind alle Fenster drin, hinter der Rüstung sind die ersten Farbtupfer erkennbar, die zweite Gebäudehälfte ist eingerüstet. Auch die erste Hälfte des Daches ist gemacht, und der Großteil der Fassadendämmung angebracht. Einschließlich zahlreicher Nistkästen für Fledermäuse.

Bauzeitenplan wird nicht beschleunigt

Viel Bewegung ist allerdings nicht auf der Baustelle. Nur ein paar Handwerker, Elektriker und Maler arbeiten. Die haben es ungewohnt ruhig, denn es sind keine Schüler und Lehrer im Haus. Theoretisch könnte es jetzt auf der Baustelle richtig rund gehen. Tut es aber nicht. Die Arbeiten laufen so weiter, wie sie für den laufenden Schulbetrieb geplant waren, erklärt der Bürgermeister.

Auch die zweite Gebäudehälfte der Oberschule Kitzscher ist jetzt eingerüstet. Rechts sind die neuen Fenster mit den farbigen Elementen an der Fassade zu erkennen. Quelle: André Neumann

Anders sei das nicht möglich. Niemand könne den festgelegten Bauzeitenplan jetzt einfach so beschleunigen. Stattdessen verzögert sich der Austausch der Fenster im zweiten Bauabschnitt sogar noch. Der sollte am 27. März beginnen, sei aber verschoben worden, vorläufig um eine Woche, sagt Schramm. Und zwar wegen eines Materialproblems, so sein Kenntnisstand.

Grundschule bekommt neue Toiletten

Ähnlich ist die Situation in der Grundschule. Auch die ist gerade leer. Viel Platz also für Bauarbeiter, die niemanden stören würden. Stattdessen arbeitet Tilo Schuricht von der Firma Grahm aus Wechselburg an diesem Tag ganz allein an den neuen Toiletten. Auch hier laufe vorläufig alles planmäßig weiter.

Die Grundschule wird einer Innensanierung unterzogen. Zuerst wurde im vorigen Jahr eine neue Heizung installiert, jetzt sind die Toiletten dran. Zugleich werden Brandschutzauflagen ungesetzt. Später soll es unter anderem mit neuen Innentüren weitergehen.

Lesen sie auch:

Corona – die Situation in Sachsen

A 72: Die Baustelle in der Corona-Krise

Kitzscher: Energetische Sanierung der Oberschule begann im Mai 2019

Von André Neumann