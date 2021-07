Bauverfahren für Riesen-Solarpark: Rötha stimmt für nächsten Schritt

Rötha

Das Thema war vom Stadtrat Rötha offenbar ausdiskutiert, die Standpunkte waren hinlänglich ausgetauscht. Zum nächsten politischen Schritt auf dem Weg zum Baurecht für einen Riesen-Solarpark bei Kahnsdorf, der auch Röthaer Flur berühren soll, gab es von den Abgeordneten weder Meinungsäußerungen noch Fragen.

Öffentliche Auslage

Von 17 stimmberechtigten Räten und dem Bürgermeister stimmten zwölf dafür, den Entwurf des Bebauungsplanes zu billigen und ihn öffentlich auszulegen sowie Behörden und Verbänden zu Stellungnahmen aufzufordern. Fünf Räte waren dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

Weitere Beschlüsse Ende Juli

Der vorläufig größte zusammenhängende Solarpark in Deutschland soll als private Investition auf rund 500 Hektar einstiger Tagebaufläche entstehen. Nur rund fünf Hektar davon liegen auf Röthaer Territorium. Die anderen Flächen liegen auf den Gemarkungen von Neukieritzsch und Böhlen. Dort entscheiden die Räte voraussichtlich am 27. und am 29. Juli.

