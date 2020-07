Begegnung von Schiller und Körner: Lesung statt großes Theater in Kahnsdorf

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Es war so schön: Ein sonniger Tag, dieser 1. Juli 1785 in Kahnsdorf. „Wo ist mein Schiller“, soll Christian Gottfried Körner ausgerufen haben, als er in Begleitung des Leipziger Verlegers Joachim Göschen in Kahnsdorf eintrat. Kurz darauf würde er dem verehrten Dichter zum ersten Mal begegnen. Eine Begegnung, die in die Geschichte eingehen sollte.

Es hätte so schön sein können: Das Aufeinandertreffen der Dichter, das Schillers Schaffen so folgenreich beflügelte, sollte 235 Jahre später Gegenstand eines großen Theaterstücks sein, begleitet von großem Chor und Orchester. Unter dem Projekt-Titel „Alle Menschen werden Brüder“ sollte jener Augenblick gefeiert werden, in dem das kleine Örtchen Kahnsdorf zu einem wichtige Platz in der deutschen Literaturgeschichte wurde.

In „Das traute du" erzählt Michael Potkownik über die Begegnung in Kahnsdorf.

Corona verhindert das große Spektakel

Stattdessen: Corona. Keine Proben. Kein großes Spektakel. Doch Michael Potkownik, Chef der Bornaer Laien-Theater-Gruppe „Neue Wasser“, Erfinder des Luther-Spektakels, Regisseur, Autor und Kopf des Schiller-Projektes wollte das Ereignis nicht unbeachtet verstreichen lassen. Und so lasen im Gutshaus Kahnsdorf Mitglieder der Theatergruppe vor einem kleinen Publikum wenigstens aus Potkowniks Büchlein „Das traute Du“ über die damaligen Ereignisse.

Das Buch, zwei Jahre alt und noch nicht fertig, wie der Autor bekennt, erzählt Biografisches über Schillers Flucht vor dem württembergischen Herzog, seine Zeit am Theater in Mannheim, Ärger nach der Uraufführung der Räuber, unglückliche Liebschaften und fortwährende Geldknappheit, die des Dichters Schaffen lähmt.

Kirschwein zum Frühstück in Rötha

Alles zielt auf Kahnsdorf. Den Brief aus Leipzig mit der Einladung und 300 Dukaten habe er sechs Monate unbeantwortet gelassen. Erst nach dem nächsten sei er aufgebrochen zum Treffen mit seinem künftigen Gönner Körner. Spätestens von da an mischt Potkownik Überliefertes mit Legenden. Er erzählt von der letzten Übernachtung in Rötha mit Kirschwein zum Frühstück und einem auf dem Weg nach Kahnsdorf listig abgeschüttelten Spion.

Zur Galerie Statt eines Theaterspektakels gab es in Kahnsdorf jetzt coronabedingt nur eine Lesung. Der Anlass: Vor 235 Jahren trafen sich hier die Dichter Christian Gottfried Körner und Friedrich Schiller.

Das Treffen in Kahnsdorf malt er aus mit Sonnenschein und gutem Essen, mit dem murmelnden Fließen der Wyhra, mit Umarmung und Tränen in den Augen, mit festlich gedeckter Kaffeetafel und einer Kahnfahrt der Begleiter, sodass Körner und Schiller endlich allein sind und sich das vertrauliche Du anbieten.

Theaterleute hätten lieber gespielt

Schiller, so lässt Potkownik vorlesen, soll diesen Moment als sein Kahnsdorfer Elysium empfunden haben, „und in des Dichters Kopf formt sich ein erster Vers.“ Auf Stichwort spielt der Regiser Kantor Thomas Weber die weltberühmte beethovensche Melodie zu Schillers Gedicht: „Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein...“

Potkownik selbst bleibt im Hintergrund. Seine Vorleser tragen zeitgenössische Kostüme, im Publikum sind weitere aus der Schauspieltruppe zu erkennen, die lieber gespielt statt nur zugehört hätten: zwei Frauen im Zofen-Gewand und der Dorf-Pfarrer.

Wie Phönix aus der Asche

Der Autor trägt Bergmannsjacke. Die Erklärung, die er dafür gibt, passt zur Aura des Legendenhaften und schlägt den Bogen zur Gegenwart: So wie Schiller sich nach jenem Tag in Kahnsdorf wie der Feuervogel Phönix aus der Asche erhoben habe, so erhebe sich Kahnsdorf gerade aus der Vergangenheit des Braunkohlebergbaus.

Ganz heutig sangen zuletzt fünf Mitglieder des verhinderten Projektchores die „Ode an die Freude“ in zwei verschiedenen Vertonungen. Wie das aus siebzig Kehlen klingt, wird wohl frühestens in einem Jahr zu erfahren sein, wenn Theater, Chor und Orchester ihr Projekt dann hoffentlich doch noch auf die große Kahnsdorfer Bühne bringen können.

Von André Neumann