Behält Böhlen sein Trauzimmer?

Böhlen

Böhlen plant, sein Trauzimmer im Rathaus zu schließen. Grund dafür sei nach Aussage des Bürgermeisters Dietmar Berndt (parteilos) die mangelnde Nachfrage. „In diesem Jahr gab es lediglich eine Anfrage, von daher sollten wir dringend mit Neukieritzsch sprechen“, machte der Rathauschef bei der vergangenen Stadtratssitzung deutlich. Dass Neukieritzsch in das Thema reinspiele, hänge damit zusammen, dass die Gemeinde, Böhlen und Rötha einen Standesamtsbezirk bilden. Nun steht das Thema erneut auf der Tagesordnung für den Stadtrat. Dieser berät am Donnerstag, 28. Oktober, über den Vorstoß.

Böhlen könnte 14 neue Eigenheimstandort bekommen

Ein weiteres Thema, das viele Zuschauer locken könnte: das Bebauungsplanverfahren „Ernst-Thälmann-Straße“. Das Gremium könnte seine Zustimmung zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Durchführung des B-Plans beschließen. Wie berichtet, hatte das Thema hohe Wellen in der Vergangenheit geschlagen, weil ein Investor plant, auf dem Gelände rund 14 Eigenheime zu schaffen. Kontra gab es von Seiten der Nachbarn, die das Areal zum Teil als Kleingärten und Biotope genutzt hatten.

Hohe Nachfrage nach Flächen im Gewerbegebiet

Damit ist die Tagesordnung allerdings noch nicht am Ende. Auf dem Plan stehen auch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet westlich der Werkstraße“ und der Entwurf des zu ändernden Flächennutzungsplans. Eine Änderung dessen war in den vergangenen Jahren immer drängender geworden, weil die Nachfrage nach Bauplätzen in Böhlen stetig steigt, das Angebot aber kaum noch mithält.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Donnerstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr im Großen Saal im Kulturhaus.

Von Julia Tonne