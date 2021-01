Behandlung von Schlaganfällen: Bornaer Ärzte kooperieren mit anderen Kliniken

Borna

Jedes Jahr erleiden rund 270 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Ärzte gehen davon aus, dass diese Zahl in naher Zukunft deutlich steigen wird – und zwar um rund ein Drittel bis zum Jahr 2035. Um darauf vorbereitet zu sein und um künftig Betroffenen noch schneller helfen zu können, haben die Sana-Kliniken Leipziger Land, das Klinikum in Altenburg und Altscherbitz sowie das Universitätsklinikum Leipzig ein sogenanntes Neurovaskuläres Netzwerk für die Akutbehandlung von Schlaganfallpatienten in der Region gegründet.

Ziel der Kooperation: eine höhere Chance auf Überleben und Heilung durch eine abgestimmte Versorgung von Patienten mit Gefäßerkrankungen des Gehirns. Das neu gegründete Neurovaskuläre Netzwerk soll den Menschen in der Region einen Zugang zur gesamten Palette moderner Behandlungsmethoden, langjähriger Versorgungserfahrung und neuester Medizintechnik sichern.

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute

Ein Schlaganfall ist hierzulande die dritthäufigste Todesursache und eine der häufigsten Ursachen für eine dauerhafte Invalidität. Auf der anderen Seite entwickeln sich auch die Möglichkeiten der Akutbehandlung rasant und verbessern die Genesungs- und Überlebenschancen. Von daher wird eine Bündelung der Ressourcen immer bedeutsamer – der Schlaganfall ist eine der Erkrankungen, deren Ausgang stark von schnellen Entscheidungswegen und vom Zugang zu medizinisch-technischem Knowhow abhängt. „Das Stichwort der Schlaganfallbehandlung heißt: Zeit ist Gehirn“, macht Alexander Reinshagen deutlich, Chefarzt der Klinik für Neurologie in der Sana-Klinik in Borna. „Je früher der Schlaganfall diagnostiziert wird – da sprechen wir von Minuten – und das wirksamste Therapieverfahren eingeleitet wird, desto besser ist die Aussicht, dass der Patient überlebt und körperliche, sensorische und geistige Behinderungen vermieden werden.“

Alexander Reinshagen, Chefarzt der Klinik für Neurologie in der Sana-Klinik in Borna. Quelle: Robin Kunz

Um schnelle Entscheidungswege zu gewährleisten, folgt die Akutbehandlung eines Schlaganfalls einem standardisierten Versorgungsschema, das mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes beginnt. Eine zentrale Rolle kommt den Schlaganfallspezialstationen, den sogenannten Stroke Units, zu. Sie sind mit modernster Medizintechnik ausgestattet. Zudem stehen spezialisierte Fachärzte und Pflegekräfte bereit, um schnellstmöglich die wirksamste Behandlung einzuleiten.

Kooperation hilft besonders schwerkranken Patienten

Die inzwischen sogar europäisch zertifizierte sogenannte Über-Regionale Stroke Unit der Sana- Kliniken Leipziger Land bietet alle notwendigen Therapiemethoden von der medikamentösen Akuttherapie bis zu Katheterverfahren an. Seit Jahren schon kooperieren die Bornaer Ärzte mit anderen Häusern. „Von der Möglichkeit, sich mit weiteren Experten zu beraten und besonders schwierige Fälle zu den Kollegen der Uniklinik Leipzig zu verlegen, profitieren schwerstkranke Patienten“, erklärt Reinshagen, der auch Regionalbeauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist. Das sei besonders für Patienten mit komplizierten Hirnblutungen wichtig.

In dem neu gegründeten Neurovaskulären Netzwerk könne das zukünftig noch schneller und gezielter organisiert werden. Der Zusammenschluss sei insofern eine logische Konsequenz einer langjährigen guten Kooperation in der Region, ergänzt Torsten Hantel, Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie. Er steht mit seinem Team für die notfallmäßige Katheterbehandlung rund um die Uhr in Borna bereit.

Torsten Hantel, Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie in Borna. Quelle: Robin Kunz

Neurovaskuläres Netzwerk ist offen für weitere Partner

Mit der Kooperation wollen die drei Partner noch eines erreichen: Gemeinsame Standards und fachlicher Austausch bei der Ausbildung angehender Ärzte. In einem nächsten Schritt strebt das Neurovaskuläre Netzwerk, das offen ist für weitere Partner, eine Zertifizierung zur Sicherung der Qualität der hier erbrachten Leistungen an.

Von Julia Tonne