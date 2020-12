Behinderte beim Bouleclub im Leipziger Land integriert

Borna

Dass Behinderte ganz normal am Vereinsleben teilnehmen können, ist nicht die Regel. Umso bedeutender ist es, dass der Bouleclub Leipziger Land seit fünf Jahren auch Menschen mit Behinderungen offen steht und diese integriert. Deshalb wurde der Verein jetzt für sein Projekt „Boule begeistert und verbindet Menschen“ mit dem vierten Sächsischen Inklusionspreis des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet.

Seit sieben Jahren im Leipziger Land zu Hause

Die typisch französische Sportart ist seit sieben Jahren auch im Leipziger Land zu Hause. Der Sport hat nach Angaben von Vereinschefin Edeltraud Lorenz einige Vorzüge. Etwa den, dass niemand dafür eine spezielle Sportkleidung benötigt. Und er lässt sich, sofern es die Temperaturen zulassen, an der frischen Luft betreiben. Per Zufall bekamen die Vereinsmitglieder mit, dass sich auch Behinderte für ihren Sport interessierten, heißt es in einer Mitteilung des sächsischen Beauftragten für die Belange von Behinderten, Stephan Pöhler.

Auf Behinderteneinrichtungen zugegangen

Dabei hätten die Boule-Spieler nicht nur Vorurteile abgebaut. Sie seien auch aktiv auf Behinderteneinrichtungen zugegangen. Seit 2015 trainieren die Vereinsmitglieder gemeinsam wöchentlich mit 20 erwachsenen Behinderten. Mittlerweile ist eine Reihe von ihnen selbst Vereinsmitglied. Beim Boule geht es darum, mit eigenen Metallkugeln möglichst nah an eine kleinere Zielkugel aus Holz heranzukommen. Boule gibt es als Freizeitsport ebenso wie als Wettkampfdisziplin.

Beim Bouleclub Leipziger Land trainieren die Spieler von der Lebenshilfe Borna in der kühleren Jahreszeit in der Blumrodaer Halle. Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere Auszeichnungen

Neben dem Bouleclub Leipziger Land (Kategorie Freizeit & Kultur) wurden der Verein „Weißer Stock“, eine Beratungsstelle für blinde und sehbehinderte Menschen (Kategorie Bildung), das Bach-Museum Leipzig (Sonderpreis), die Stadtverwaltung Schwarzenberg Kategorie (Verwaltung) und das HörMal Audiodeskription GuG Inklusionsnetzwerk Sachsen (Kategorie Barrierefreiheit & Infrastruktur) ausgezeichnet.

Etwas in den Köpfen verändert

Der Beauftragte der Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Pöhler, erklärte, dass die Gewinner beispielhaft für die Integration behinderter Menschen in Sachsen stehen. Die vielen Bewerbungen für den Preis machten sichtbar, „dass sich in den Köpfen der Menschen etwas verändert, sich der Gedankengang der Inklusion schrittweise stärker verankert und vertieft“.

Individuelle Preisverleihung

Die Preisverleihung fand angesichts der aktuellen Corona-Schutz-Bestimmungen nicht im Rahmen eines Festaktes im Sächsischen Landtag in Dresden statt, sondern ohne Gäste in Form von individuellen, hintereinander gestaffelten kleinen Auszeichnungen der einzelnen Inklusionspreisgewinner im Foyer des Kommunalen Sozialverbandes in Leipzig.

60 Bewerber in diesem Jahrgang

Insgesamt 60 Einrichtungen und Initiativen hatten sich um den Inklusionspreis beworben. Der Preis wird aller zwei Jahre verliehen und ist in allen Kategorien mit jeweils 1000 Euro dotiert.

Von Nikos Natsidis