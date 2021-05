Behörde Lasuv: Pegauer B-2-Lärmschutzwand hat erhebliche Schäden

Die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 2 in Pegau weist erhebliche Schäden auf: Rost, Fäulnis und Risse. Deshalb steht ein Abriss im Raum, der existenzbedrohend für die benachbarte Reitschule ist. Nun meldet sich die Landesbehörde Lasuv zu Wort.

Die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 2 in Pegau weist erhebliche Schäden in den Metall- und Holzelementen auf. Dadurch ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet, sagt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Quelle: Mathias Bierende