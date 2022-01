Bei Böhlen: Reichlich Wasser in der Pleiße – Stand aber schon gefallen

Böhlen

Ab der weißen Weihnacht sind einige Niederschläge auf den mitteldeutschen Raum gefallen. Was auch einen gewissen Anstieg beim Wasserstand der regionalen Flussläufe nach dem Jahreswechsel mit sich gebracht hat. Allerdings hat im Raum Leipzig lediglich die Pleiße beim Pegel Böhlen etwa am Mittag des 5. Januar die Hochwasser-Alarmstufe 1 (2,20 Meter) überschritten.

Nach einem Tag unter Grenze gefallen

Nahe der Stadt ist das Foto von LVZ-Leser Uwe Reinhold aus Kohren-Sahlis tags darauf am späteren Mittag entstanden. Da hat das Wasser fast an der Oberkante des Flussbetts gestanden, wobei es schon wieder langsam zurückgegangen ist. In der Spitze kletterte sein Stand bis auf 2,31 Meter.

Was im Bereich Meldebeginn liegt und keine Gefährdung mit sich bringt. Am Pegel Böhlen besteht die Alarmstufe 2 (von 4) ab 2,60 Meter. Am Sonntag, 9. Januar, gegen 15 Uhr ist dort vom Landeshochwasserzentrum der Wert 1,51 Meter gemeldet worden.

Von okz