Bei Brand in Böhlen wird Mann schwer verletzt

Böhlen

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstag in einer Sauna im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Böhlen zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Brand der 81-jährige Eigentümer es Hauses schwer und eine Bekannte (84) der Familie leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Markkleeberg, Zwenkau und Böhlen löschten den Brand im Kellergeschoss des Hauses. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann (32) leicht verletzt und vor Ort behandelt.

Der 81-Jährige wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wurde am Mittwoch eingesetzt, der weitere Spuren am Brandort sichert.

