Bei Pegau: Acht Stationen auf dem Osterweg rund um Kitzen

Zu einem Osterweg laden Pfarrer Oliver Gebhardt und die acht Kirchgemeinden des evangelischen Pfarrbereiches Kitzen-Schkeitbar ab Sonntag ein. Geeignet ist das Angebot für kleine und größere Spaziergänge, aber auch für eine Radtour.

„Wir bieten das zum ersten Mal an, weil wir merken, dass oft Radfahrer bei uns unterwegs sind, die das ansprechen könnte“, sagt der Pfarrer. Außerdem sei momentan ja vieles geschlossen, sodass solch ein thematischer Ausflug – unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung – so manchen interessieren könnte.

Selbst gestaltete Plakate in Kirchennähe

Es gibt acht Stationen, die erlaufen sowie erradelt werden können. Der Osterweg führt – in dieser Reihenfolge – zu den Kirchen Altranstädt, Eisdorf, Großlehna, Kitzen, Schkeitbar, Thronitz, Werben und Zitzschen. Von diesen Dörfern gehören drei zur Stadt Pegau, vier zu Markranstädt und eins zu Zwenkau. An ihren teilweise geöffneten Kirchen beziehungsweise in unmittelbarer Nähe sind selbst gestaltete Plakate angebracht. Mit Bildern, Zeichnungen, Bibel-Zitaten und Erklärungen.

Da geht es zum Beispiel um die Palmenzweige, die auf den Weg vor Jesus gelegt wurden und „Zweige des Lebens“ sind. Bei einem anderen Plakat ist das Thema „Haus der Völker“. Zwei Hände umfassen darauf eine menschliche Gemeinschaft. Erklärt werden auf den Blättern auch bestimmte Begriffe. „Grün“ aus Gründonnerstag leitet sich aus dem mittelhochdeutschen „greinen“ ab, was „weinen“ heißt. „Kar“ aus Karfreitag kommt aus dem Altdeutschen und bedeutet „wehklagen“.

„Vor den Bildern und Worten können Menschen verweilen und der ursprünglichen Osterzeit in Gedanken nachgehen“, wünscht sich Oliver Gebhardt. Dieser Weg könne auch gut nur teilweise begangen werden, bis 11. April bleiben die Plakate hängen. „Die acht Haltepunkte haben Bezüge zum Leben heute und möchten in dieser weiterhin schwierigen Zeit ein Stück Orientierung und vor allem Abwechslung schenken“, sagt der Gemeindepfarrer.

Da es mit Gottesdiensten zu Ostern wegen der Pandemie nach wie vor schwierig sein wird, überlegt er, in einigen seiner Dorfkirchen kleine Andachten anzubieten – mit entsprechendem Hygienekonzept.

