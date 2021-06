Bei Pegau: Zug erfasst eine Person – drei Stunden Sperrung

Zwenkau/Pegau

Zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs kam es am Dienstagabend auf der Strecke zwischen Leipzig und Zeitz über Pegau. Nahe des Haltepunktes Großdalzig (Stadt Zwenkau) hatte 20.30 Uhr ein Zug eine Person erfasst, die sich im Gleisbereich befand. Sie kam ums Leben. Die Bundespolizei in Leipzig geht auf LVZ-Nachfrage davon aus, dass die Person in suizidaler Absicht gehandelt hatte. Details sind nicht genannt worden.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte und der Polizei kam es zu einer dreistündigen Streckensperrung. Betroffen waren mehrere Reisezüge.

Wer unter einer akuten Krise leidet und Suizidgedanken hegt, erhält Hilfe beim kostenlosen Info-Telefon Depression (0800/3 34 45 33). Hilfe bietet zudem das Psychosoziale Beratungstelefon in Leipzig: an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0341/99 99 00 00.

Von es