Bei Starkregen kommt es in Großzössen seit Jahren zu Überschwemmungen

Wenn es heftig regnet, werfen einige Bewohner der Witznitzer Straße in Großzössen die Pumpen an. Denn dann stehen in kurzer Zeit nicht nur Teile der Straße, sondern auch Grundstücke und Keller unter Wasser. Wenn bei einem Gewitter dann auch noch der Strom ausfällt, werden Notstromaggregate gestartet, um das Wasser aus dem Haus zu bekommen. Der Zustand besteht so seit vielen Jahren. Ändern wird sich daran frühestens in den nächsten beiden Jahren etwas. Wenn es gut läuft.

Steve Fichtner ist einer der am schlimmsten betroffenen Anlieger der Straße. Sein Grundstück, der ehemalige Landtechnische Anlagenbau in Großzössen, liegt am tiefsten Punkt. Eine niedrige Mauer trennt es vom Gehweg ab. Bei Starkregen stehen dahinter nicht nur die Räder der Autos im Wasser, das sich den Weg durch die Einfahrt bahnt und auch über die Schwelle ins Haus und in die Garage läuft.

In Großzössen stehen bei Starkregen Teile der Witznitzer Straße unter Wasser. Quelle: privat

Zustände seit über einem Jahrzehnt bekannt

Fichtner hatte schon im Jahr 2014 wegen dieser Situation mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain Kontakt. Zwei Jahre zuvor berichtete die Leipziger Volkszeitung über die Zustände in der Straße, die schon damals auch der Ortsverein „Neue Helene“ anprangerte. Auf einer Sitzung der Interessengemeinschaft war seinerzeit die Rede davon, dass man schon seit mindestens sechs Jahren über die Probleme spreche.

Das hieße dann: „Land unter“ gibt es in der Witznitzer Straße in Großzössen schon seit mehr als einem Jahrzehnt. „Der Zustand muss sich ändern“, fordert der Ortsvorsteher von Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf, Claus Meiner, nachdem sich der Ortschaftsrat kürzlich auf einem Rundgang auch in der Witznitzer Straße umgesehen und umgehört hat. Von der Gemeindeverwaltung forderte Meiner daraufhin eine Information an die Bewohner, wann in der Straße gebaut werde.

AZV konzentrierte sich in Großzössen bisher auf andere Vorhaben

Straßeneinläufe sind zu klein und verstopft, die Abwasserleitung ist nicht stark genug. Die Gemeinde Neukieritzsch und der Abwasserzweckverband – auch diese Feststellung ist nicht neu – kennen die Situation, waren aber bisher offenbar nicht in der Lage, etwas zu tun. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf den Anschluss von Grundstücken in der Lobstädter Straße ans zentrale Abwassernetz konzentriert, erklärt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt.

In Großzössen stehen bei Starkregen Teile der Witznitzer Straße unter Wasser. Quelle: privat

Außerdem seien die Bergmannstraße und die Straße des Friedens komplett erneuert worden. Niemand könne dem Verband vorwerfen, in Großzössen nichts getan zu haben. Auch die Gemeinde hatte die Witznitzer Straße seit mehreren Jahren auf der Agenda und sogar Gelder in den Haushalten vorgesehen. Zum Bau kam es nicht.

Neues Trennsystem soll gebaut werden

Dabei sind die Pläne schon klar. Im vorderen Teil, wo die Straße schon erneuert ist, will der AZV die Fahrbahn aufschneiden, neue Leitungen verlegen und die Straße wieder schließen. Im hinteren Teil wolle der Verband laut Sven Lindstedt die Straße gemeinsam mit der Kommune grundhaft ausbauen. Vorgesehen sei ein neues Trennsystem: Abwässer werden zur Kläranlage Espenhain transportiert, das Regenwasser soll in die Wyhra abgeleitet werden.

Im Anschluss würde die Gemeinde die Straße bauen. Dafür braucht Neukieritzsch Fördermittel, die jetzt „in Aussicht gestellt“ seien, wie Lindstedt in einem an Fichtner gerichteten Schreiben mitteilt. Der AZV-Geschäftsführer geht jetzt davon aus, dass ein erster Bauabschnitt im nächsten Jahr realisiert werden könne, an den sich 2022 der zweite anschließen würde.

Steve Fichtner ist mittlerweile schon über jede Botschaft froh, die eine Änderung der Situation in Aussicht stellt. Dabei zeigt er nach hinten zur tiefsten Stelle einer Garage auf dem Grundstück. Da steht noch immer das Wasser vom letzten starken Regen.

