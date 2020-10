Bei weiteren Neuinfektionen: Mit diesen Einschränkungen könnte der Landkreis Leipzig reagieren

Landkreis Leipzig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt im Landkreis Leipzig bei 29,2 (Stand Montag, 11 Uhr). Damit nähert sich die Region dem Wert, bei dem mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens reagiert werden kann oder muss.

„Wenn dieser Wert 35 übersteigt, können Maßnahmen getroffen werden, bei über 50 müssen sie getroffen werden“, sagte Brigitte Laux, Pressesprecherin des Landratsamtes in Borna. „Aber im Moment gibt es für uns noch keinen Grund tätig zu werden“, fügte sie hinzu.

Aktuell sind 74 Menschen erkrankt

Insgesamt haben sich seit März 358 Menschen mit dem Virus Covid-19 im hiesigen Landkreis infiziert, vier davon sind gestorben. Aktuell sind 74 Personen krank, in Quarantäne derzeit 351. Derzeit steigen die Zahlen unter anderem in Regis-Breitingen. Was damit zusammenhängt, dass dort ein Schüler der Oberschule positiv auf das Virus getestet worden ist. Für die Schule heißt das: Sämtliche Schüler der Oberstufe (Klassen elf und zwölf) müssen in Quarantäne. „Wir testen in diesem großen Rahmen nicht mehr“, sagt Brigitte Laux. Getestet werde erst, wenn es bei Schülern und deren Eltern und Geschwistern Symptome gebe. Betroffen von der Quarantäne sind 70 Jugendliche. Zugute komme der Schule, dass die Ferien gerade erst begonnen hätten.

Noch in dieser Woche wird eine neue Corona-Schutzverordnung für Sachsen erwartet, sagte Laux. Daran werde sich auch der Landkreis Leipzig orientieren, sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen.

Private Feiern auf 25 Personen begrenzen

In der Diskussion seien verschiedene Regelungen. So könnten bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen private Feiern auf 25 Personen begrenzt werden, Veranstaltungen draußen auf maximal 250 und drinnen auf maximal 150 Menschen. Die Weihnachtsmärkte würden untersagt. Zudem seien Sperrstunden von 23 bis 5 Uhr für Kneipen und Gaststätten möglich. Mund-Nasen-Schutz müsste im öffentlichen Raum überall dort getragen werden, wo Menschen dichter zusammenkommen.

Ab 50 Neuinfektionen verschärfen sich die Maßnahmen. Dann könnten private Feiern nur noch mit bis zu zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten zulässig sein. Veranstaltungen sind auf maximal 100 Personen begrenzt. Die Sperrstunde könnte dann schon ab 22 Uhr gelten. Die Pressesprecherin betonte, dass diese Regeln derzeit diskutiert werden, aber noch nicht festgelegt sind.

Soldaten unterstützen Gesundheitsamt

Schon jetzt unterstützen Soldaten die Arbeit des Gesundheitsamtes bei der Bekämpfung der Pandemie. Landrat Henry Graichen und Amtsärztin Silke Schäpling begrüßten am Montag neun junge Frauen und Männer, die sonst ihren Dienst in Gera und Weißenfeld leisten, teilte das Landratsamt mit.

Sechs von ihnen helfen bei der Ermittlung von Kontaktpersonen bei Infektionen mit Covid-19. Drei medizinische Fachkräfte aus dem Sanitätsregiment in Weißenfels werden bei den mobilen Abstrichteams eingesetzt. Die Soldaten sollen zunächst bis Ende November vor Ort arbeiten.

Landrat dankt Mitarbeitern

Landrat Henry Graichen dankte für die große Bereitschaft zur Hilfe und unkomplizierte Unterstützung, die wegen der steigenden Fallzahlen dringend benötigt werde. Er dankte auch allen Mitarbeitern, die die Belastung bislang meisterten. So waren bei den über 350 infizierten Personen mehr als 7500 Kontakte zu ermitteln, was lange Arbeitstage und auch Wochenendeinsätze erforderte.

Pegau ist die einzige Stadt im hiesigen Landkreis, in der das Virus noch nicht angekommen ist. Bürgermeister Frank Rösel glaubt aber nicht, dass dieser Zustand noch lange anhalten wird. „Wir haben bisher Glück gehabt, allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir einen Corona-Fall haben“, sagte der Rathauschef.

