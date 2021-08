Beim Benndorfer Schlossparkfest ziehen alle  an einem Strang

Frohburg/Benndorf

Voller Erfolg für das vierte Benndorfer Schlossparkfest. „Wir haben uns erst vor sechs Wochen für unser Fest entschieden“, sagte Denis Brauße, Vorsitzender des Fördervereins Rittergut Benndorf. Die Gäste konnten sich per QR-Code registrieren lassen, dann stand einer fast normalen Veranstaltung nichts mehr im Wege.

Ein Volltreffer wurde das Sommerkino. „Werner beinhart“ flimmerte über die Leinwand, für eine besondere Überraschung sorgte Stephan Reinhard, der mit seiner Awo-Seitenwagenmaschine genau zur passenden Filmszene durch das Zelt fuhr und einen Wasserball ins Publikum warf.

Handgemachte Musik zum Fest in Benndorf

Im Festzelt sorgte auch „Leiseschrei“ für Stimmung. Für die Gruppe um den Benndorfer Marek Preißner war es ein Heimspiel. „Wir spielen deutschen Rock und Pop, aber auch viele eigene Stücke. Und das kommt schon seit 25 Jahren gut an.“ Komponiert hat die meisten Lieder Marek Preißner selbst, obwohl er kein Profi ist. „Ich bin ein Ingenieur mit Hang zum Komponieren“, sagte er. „Aber alle aus unserer Band sind mit mindestens einem Instrument groß geworden.“

Auch Bianca Kossack von den Fest-Organisatoren freute sich angesichts der kurzen Vorbereitungszeit über die gelungene Veranstaltung. „Wir haben ja bis kurz vor Schluss gewartet und es dann trotzdem hinbekommen. Nur die Auftritte der Kindergruppen funktionieren in diesem Jahr nicht.“

Wetter sorgt für ungute Erinnerungen

Bange Blicke gab es am Wochenende nur zum Himmel. „Hauptsache die Wyhra bleibt in ihrem Flussbett, denn Benndorf ist ja 2013 abgesoffen. Da ist es kein Wunder, dass heute viele kritisch nach oben schauen. Vor allem die älteren Leute haben bei so einem Wetter wie heute richtig Angst“, so Kossack.

Schiedsrichter Jan Bornschier mit seiner Tröte. Quelle: Bert Endruszeit

Höhepunkt des Schlossparkfestes war zweifellos das traditionelle Tauziehen. Schon seit vier Jahren treten dabei bunt zusammengewürfelte Mannschaften gegeneinander an. „Es ist ganz egal, wer da gemeinsam am Seil zieht, ob Frau oder Mann, ob schwer oder leicht, ob sportlich oder völlig untrainiert“, erklärte Jan Bornschier, der mit seiner „Dampftröte“ die Wettkämpfe startete.

Stollenschuhe tabu beim Turnier in Benndorf

Ein klares Verbot gab es aber – Fußballschuhe sind tabu. „Denn mit denen hätte man ja auf dem nassen Rasen einen klaren Vorteil.“ Auch diesmal ließen sich die Seilschaften nicht lumpen. „Da kocht das Blut“, so der Schiedsrichter. Am Ende setzte sich das Team „An der Schmiede“ mit Tommy Herbst, Eric Holzhausen, Marcel Weise, Heiko Helm und Thomas Ludwig durch. „Wir sind nun mal schwer in Ordnung und schwer zu schlagen“, betonte Eric.

Von Bert Endruszeit