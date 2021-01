Landkreis Leipzig

Erste Stunde Deutsch in Klasse 1. Das Arbeitsblatt Nummer fünf herausholen. Die Aufgabe lautet: vorlesen und in die Lücken die richtigen Wörter einsetzen. „Wer meldet sich freiwillig?“, fragt Anne Bernstein, Lehrerin an der Clemens-Thieme Grundschule in Borna. Ein Mädchen meldet sich und liest vor. „Richtig, super gemacht!“, lobt die Pädagogin. Soweit alles normal - nur, dass alle zu Hause sitzen: vor ihrem Laptop, Tablet oder Computer.

Während der Tag in der Schule sonst mit einer morgendlichen Begrüßung im Chor beginnt, spricht die Lehrerin nun mit allen Kinder in der Videokonferenz einzeln. „Guten Morgen, Frau Bernstein!“, tönt es vom ersten Schüler. „Na, guten Morgen, wie geht’s? Wie war Mario Kart? Hast du gewonnen?“ – „Ja“, sagt der Junge kurz und nickt stolz.

Teddy als moralische Unterstützung

Halb 9 startet der Unterricht. Ab 8.15 Uhr öffnet sie den Konferenzraum dafür und die ersten schalten sich ein. Ein Mädchen hat an diesem Morgen ihren Teddy dabei, als moralische Unterstützung. Manch einer ist richtig wach und motiviert, einer scheint noch recht müde zu sein.

So langsam trudeln die meisten in den Konferenzraum ein. „Wie fühlst du dich heute?“, fragt Anne Bernstein immer wieder nach. Manchmal geht es in den kurzen Begrüßungen um die Gemütslage, die Kinder erzählen kleine Geschichten aus dem Alltag. Ein Mädchen fühlt sich an diesem Tag wieder besser, ein Junge erzählt von Einschlafproblemen und von einem Spaziergang. Einige berichten sehr viel und müssen fast schon gebremst werden, damit die restlichen Mitschüler begrüßt werden können. Dann kann es losgehen.

Zunehmend sicher im Umgang mit der Technik

14 von 24 Schülern sind digital zugeschaltet. Bei einigen sitzen die Eltern noch ab und an daneben oder helfen beim Start. „Mittlerweile sind viele sehr sicher im Umgang mit der Technik“, erklärt die Lehrerin.

Beim Homeschooling gibt es einen Aufgabenplan. Quelle: Kathleen Retzar

Die Struktur sei auch im digitalen Unterricht wichtig. Auf dem Tablet zeigt sie den Plan. Statt in Deutsch und Mathe gliedert sie den Tag in Aufgaben, zum Beispiel die Lese- und Schreibaufgaben, dann folgt ein Video und nach einer Pause geht es mit zwei Matheaufgaben weiter.

Großer Monitor mit allen Schülern

Auf dem großen Monitor hat Anne Bernstein alle Schüler gut im Blick. Sie sieht, wer sich meldet, ob jemand gerade abwesend wirkt und kann somit fast wie im normalen Unterricht auf sie eingehen. Mit ihren zwei Kolleginnen der anderen ersten Klassen spricht sie den Wochenplan ab. Somit sind alle Schüler auf dem gleichen Stand. Den Wochenplan bekommen auch die Eltern zugeschickt – von denen sie häufig ein positives Feedback erhalte.

Nicht jedes Kind könne an den Videokonferenzen teilnehmen – weil das Wlan zu Hause zu schlecht ist, es nicht genügend Computer in der Familie gibt oder der Erstklässler sich nicht traut. Der Kontakt zur Lehrerin erfolgt dann über die Lernplattform Lernsax.

Auch telefonisch findet Schule statt, zum Beispiel bei den Lesestunden, an denen sich auf diese Weise alle Schüler beteiligen. Mit ihrer Referendarin teilt die Bornaer Pädagogin sich die Klasse, jede übernimmt im Wechsel eine Hälfte der Gruppe. Die beiden können sich jeweils 20 Minuten jedem Schüler widmen. „So lange kann ich mir sonst nicht für jedes einzelne Kind nehmen“, berichtet die 29-Jährige. „Besonders beim Lesenlernen ist es gut, individuell auf die Bedürfnisse eingehen zu können.“ Auch der Kontakt mit den Eltern sei oft intensiver. Sie können sich in den Lesestunden dazuschalten – wenn online gelesen wird – oder am Telefon mit zuhören.

Austausch der Lehrer über Online-Unterricht

Seit Dezember gibt es – wie auch im Frühjahr – wieder Homeschooling. Technisch ist die Leipzigerin sehr gut ausgestattet. Laptop, zweiter Monitor und Tablet mit einem besonderen Stift. Auf dem kann sie auf dem Tablett schreiben und zum Beispiel im Lückentext die Felder und Zahlenpyramiden ausfüllen. Was auch wichtig ist: eine abgeschlossene Aufgabe im Tagesplan abhaken.

Mit einem speziellen Stift kann die Lehrerin auf dem Tablet schreiben. Quelle: Kathleen Retzar

Anne Bernstein war die erste Lehrerin ihrer Schule, die im Frühjahr mit dem digitalen Unterricht begann. Bald zogen die Kollegen nach. Anfangs begleiteten oft die Eltern der Schulanfänger den Online-Unterricht. Es brauchte Hilfe, das Konferenzprogramm zu starten. „Mittlerweile sind sie schon gut geübt und können vieles alleine. Teilweise sitzen die Eltern auch in der Nähe und müssen selbst im Homeoffice arbeiten“, erzählt Bernstein.

„Zu Beginn waren die Kinder auch ziemlich begeistert“, erinnert sie sich. „Das war etwas Neues für sie. Nun haben sie sich daran gewöhnt.“ Wenn die Internetverbindung bei allen gut ist, funktioniere es auch prima. „Aber man merkt, dass die Kinder die Schule vermissen. Der direkte Austausch mit den Lehrern und vor allem Mitschülern fehlt.“ Die Erstklässler hoffen, dass sie bald wieder zusammen in die Schule gehen können.

Tipps für das Homeschooling Jeanette Hartmann ist Leiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle der AWO in Borna. Generelle Tipps für alle Kinder und Jugendliche zu geben sei schwierig, stellt die Diplom-Psychologin und systemische Therapeutin zunächst klar. Vor allem die Jüngeren benötigen aber generell mehr Unterstützung und Struktur im Homeschooling. Insbesondere Schüler, die für die ganze Woche ihre Aufgaben bekommen, müssten sich diese gut einteilen und jeden Tag etwas abarbeiten. Am besten sollten die Schülerinnen und Schüler den Tag mit leichten Aufgaben starten und nicht direkt mit den schwierigsten beginnen. Am Abend oder direkt am Morgen sollte der Arbeitsplatz aufgeräumt werden. Pausen sind auch im Homeschooling wichtig und können als kleine Belohnung für die abgeschlossenen Aufgaben dienen. Die Psychologin empfiehlt, vom Platz aufzustehen, einen gesunden Snack zu essen oder auch einen kurzen Spaziergang zu machen. In den Pausen am Computer oder an der Spielekonsole zu spielen, davon rät sie ab. „Die Ablenkung wäre zu lange. Das eignet sich eher als Belohnung, wenn die Schulaufgaben für den Tag geschafft sind.“

Von Kathleen Retzar