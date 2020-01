Bekommt Großdeuben Schulanbau und Einkaufsmarkt?

Böhlen

Ein Grundstück, zwei Interessenten: In Böhlens Stadtteil Großdeuben haben gleich zwei mögliche Investoren ein Auge auf ein freies Areal in Nachbarschaft des evangelischen Gymnasiums geworfen. Noch Ende des Jahres hatte der Schulträger, der Verein Lernwelten, im Stadtrat erklärt, dass er auf dem Gelände sowohl einen Anbau als auch eine neue Sporthalle plane. Am Donnerstag nun hat der zweite Interessent den Stadträten seine Idee für die Freifläche präsentiert.

Claude Böhler, Bauträger der Baugebiete in der Zeschwitzer Straße, will auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück einen Einkaufsmarkt errichten. „Die ursprüngliche Planung sah vor, in Nähe des neuen Wohngebietes zu bauen“, erklärte der von Böhler beauftragte Planer Hans-Dieter Larisch dem Gremium. Weil der dortige Standort für ein Geschäft aber recht dezentral gelegen sei, habe Böhler Interesse an dem Grundstück in der Hauptstraße bekundet und bei der Stadt als Eigentümer des Areals einen Kaufantrag gestellt.

Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt hält einen Kompromiss für möglich. Quelle: Julia Tonne

Stadtrat muss sich für einen der zwei Interessenten entscheiden

Larischs Planungen sehen einen etwa 500 Quadratmeter großen Supermarkt vor, für den sich mittlerweile auch ein möglicher Betreiber gemeldet habe. Auf dem Außengelände würden Parkplätze entstehen, die Bushaltestelle jedoch müsste verlegt werden. „Baulich wäre der Markt dort realisierbar“, warb Larisch um die Zustimmung von Seiten des Stadtrates.

Der steht nun in den kommenden Wochen vor der Entscheidung, einem der beiden Interessenten den Zuschlag zu erteilen. Wobei Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) am Donnerstagabend verdeutlichte, dass auch ein Kompromiss denkbar sei. Weil der Einkaufsladen nicht das gesamte Grundstück benötige, könne auf dem freibleibenden Areal die Schulerweiterung ihren Platz finden.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Einkaufsmarkt und Anbau

Da aber das Gymnasium eine Turnhalle brauche, sei gemeinsam mit dem Landesamt für Schule und Bildung (kurz Lasub) zu prüfen, ob die Sanierung und Herrichtung der bisherigen Sporthalle an der Ecke Zehmener und Hauptstraße nicht ausreiche. Das Lasub hatte erst vor wenigen Monaten dem Gymnasium bescheinigt, staatlich anerkannte Schule zu sein und demzufolge nun auch das Abitur abnehmen zu dürfen. Allerdings sei aus Sicht des Lasub eine „alternative Sporthallennutzung mit Blick auf den weiteren Ausbau der Schule erforderlich“.

Ein Grundstück – zwei Interessenten. Teilen sich das Gymnasium und der Einkaufsmarkt künftig dieselbe Fläche? Quelle: Julia Tonne

Wie Böhler während der Vorstellung des Vorhabens selbst betonte, habe er den Kaufantrag eingereicht, als er noch gar nicht vom Interesse des Vereins Lernwelten wusste. Dennoch sei eine Doppelnutzung durchaus eine Variante.

Anwohner wären mit Kompromiss-Lösung einverstanden

AfD-Fraktionsvorsitzender Falk Jahr stellte während der Sitzung die Überlegung in den Raum, ob der Einkaufsladen die bessere Variante für die Anwohner sei. Diese hatten im Dezember die Befürchtung geäußert, dass die Schulerweiterung mit mehr Lärm einhergehe. „Wenn aber die Kunden in Fast and Furious-Manier über den Parkplatz fahren, dürfte es nicht besser werden“, so Jahr. Anwohner Andreas Tietze, Nachbar der Schule in der Schulstraße, machte deutlich, dass mit einem Einkaufsladen die Lebensqualität in Großdeuben steige. „Und wenn dann der angesprochene Kompromiss funktioniert, haben wir keine Einwände.“

Ob der tatsächlich kommt und sich Gymnasium und Böhler das Grundstück teilen, bleibt abzuwarten. „Die Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten ist jedoch da“, erklärte Berndt abschließend.

Von Julia Tonne