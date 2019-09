Bemalte Steine in Pegau entdeckt: Ist es ein neues Facebook-Spiel?

Lakestones - Bemalte Steine in Pegau entdeckt: Ist es ein neues Facebook-Spiel? Ein Rätselraten haben in Pegau aufgetauchte bemalte kleine Steine ausgelöst. Die Kiesel tragen zudem das Facebook-Zeichen und eine Nummer. Es handelt sich wohl um eine aus den USA herübergeschwappte Aktion.

Der erste vom Fotografen in Pegau gesehene Stein – am Restaurant „Syrtaki“ am Markt. Quelle: Mathias Bierende