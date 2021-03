Bengalos und Sirenen: Protestzug gegen Corona-Regeln in Rötha

Rötha

Mit einem abendlichen Zug durch die Stadt haben am Sonntag mehrere Dutzend Menschen in Rötha lautstark gegen Maßnahmen der Regierung in der Corona-Pandemie protestiert. An der laut Polizei unangemeldeten Demonstration sollen rund 50 Personen teilgenommen haben.

Die Teilnehmer zogen mit lauten Rufen unter anderem durch die Rathausstraße, über den Markt und zum Schlosspark. Dabei riefen sie unter anderem „Merkel muss weg“ und protestierten gegen Freiheitsbeschränkungen. Mehrere Bengalos wurden gezündet, die die Stadt in rotes Licht und Rauch tauchten.

Polizei kam erst nach Ende der Demonstration zum Einsatz

Die Protestierenden ließen zudem Sirenen aufheulen, zeigten Transparente und schwenkten Fahnen. Die Polizei kam nach eigenen Angaben erst zum Einsatz, als sich der Zug aufgelöst hatte. Das Revier Borna schickte mehrere Funkstreifenwagen nach Rötha.

Die Beamten kontrollierten die Abfahrtswege der Demonstranten. Dabei seien Personalien festgestellt und Veranstaltungsmittel sichergestellt worden. Außerdem, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig mit, seien Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Corona-Schutzverordnung gefertigt worden.

Bürgermeister: Das hatte ich in Rötha nicht erwartet

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) hatte erst am Morgen von der Demonstration erfahren und zeigte sich überrascht: „Das hat mich überrascht, das habe ich in Rötha nicht erwartet“, sagte er der LVZ. Nach ersten Erkenntnissen seien die Demonstranten überwiegend nicht aus Rötha gewesen.

Von André Neumann