Benndorf jetzt gegen Fluten gefeit

Frohburg/Benndorf

Wenn Benndorf Hochwasser droht, dann von oben: erst aus Regenwolken, dann - mit Schlamm vermischt- von den höher gelegenen Feldern. Ab sofort ist davon im Präteritum zu sprechen. Eine umfassende Neugestaltung der Feldflur nördlich des Kaplanberges soll solche Kalamitäten künftig vermeiden. Herzstück ist der alte, vom Kopfweiden gesäumte Floßgraben. Der wurde frei und in Mäander gelegt, sodass er Wasser aufnehmen und in Teilen auch speichern kann.

Über das Jahr wurde intensiv gebaut. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Ein Unterflur-Kiesspeicher sorgt dafür, dass der Graben bis zu 15 000 Kubikmeter Wasser zurück halten kann, die bei Starkregen sonst in das Dorf geströmt wären und Schäden verursacht hätten. Der Speicher bremst indes nicht nur Flutwellen aus; er hält andererseits auch das Wasser im Boden. Eine Überlauf-Drainage versorgt die oberen Erdschichten mit Feuchtigkeit, was angesichts von Trockensommern ebenso an Gewicht gewinnt. Umgesetzt wurde das Vorhaben, das Hochwasser-, Boden- und Artenschutz miteinander verbindet, durch die Teilnehmergemeinschaft Bubendorf/ Benndorf, sprich durch die Ländliche Flurneuordnung.

Diese Tafel informiert Spaziergänger am Ortsausgang Benndorf in der Straße An der Kantine über das Projekt. Quelle: Jens Paul Taubert

Neben einen Rückhaltebecken entstanden zahlreiche Biotope, die Brut- und Nahrungsräume für zahlreiche Vogelarten sind, etwa für Goldammer, Dorngrasmücke, Schafstelze und Neuntöter. Amphibien finden ebenso Lebensräume. Die mit erheblichen Erdbewegungen verbundenen Arbeiten wurden durch die Strabag durchgeführt und erstrechten sich über mehrere Monate. Das Ergebnis könne sich jetzt sehen lassen, sagt Tomas Brückmann, der das Vorhaben aus ökologischer Sicht begleitete. Eine Informationstafel am Weg von Benndorf nach Frohburg informiert über das neu geordnete Stück wertvoller Natur.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Von Ekkehard Schulreich