Benndorfer wollen Schlossparkfest feiern

Frohburg/Benndorf

Die 4. Auflage des Schlossparkfestes in Benndorf findet Ende August statt: Das Vorbereitungskomitee und die Unterstützer der Veranstaltung laden vom 27. bis 29. August auf das Gelände des ehemaligen Rittergutes ein. Am Freitag wird ab 21 Uhr im open air ein Film gezeigt; bei Regenwetter findet die Filmvorführung im Festzelt statt. Besucher des Kinos sollten sich Sitzgelegenheiten mitbringen. Für Popcorn und Getränke ist gesorgt.

Am Sonnabend beginnt das Fest 17 Uhr mit dem Tauziehen von Mannschaften aus verschiedenen Benndorfer Straßen, und es klingt am Abend mit Musik der Gruppe „Leiseschrei“ aus. Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt statt. Nachmittags spielt ein Marionettentheater im Festzelt. Ein Chorkonzert ist geplant. Die Traktoren und Oldtimer der Schlepperfreunde Frohburg können bestaunt werden. Beim Entenrennen auf der Wyhra kann man sein Glück versuchen. Für Kinderbespaßung ist ebenfalls gesorgt.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher. Allerdings: Ab einem Inzidenz-Wert von 35 im Landkreis Leipzig muss das Schloßparkfest ausfallen.

Von es