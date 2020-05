Großer Schaden für den Verein: Bereits sieben Einbrüche bei den Bornaer Boxern

Borna

Es sind Momente, in denen in einem wie Hans-Peter Hofmann die große Wut emporsteigt. Wenn er sieht, dass im Domizil seines Vereins erneut eingebrochen worden ist. So wie neulich, als Unbekannte den eisernen Riegel der Seitentür an der Sporthalle Gnandorf mit einer Brechstange aufgedrückt haben müssen. „Dann koche ich“, sagt der Präsident des SC Borna.

Kaffeemaschine gestohlen

Bereits sieben Mal war die Halle, die den Namen des bekanntesten Bornaer Boxers, Lothar Scheida, trägt, Ziel von Einbrechern. Die ließen seit März eine Kaffeemaschine und einen Warmhaltekessel mitgehen. Besonders schmerzlich war der Verlust von Spanngurten für den Boxring. Die hatte der Verein vor Weihnachten 2018 im Rahmen der LVZ-Aktion „Licht im Advent“ erhalten.

Jetzt hatten es die Einbrecher offenkundig auf den Gasgrill des Vereins abgesehen, „aber den hatten wir weggeräumt“, so Hofmann. Er vermutet, dass es sich bei den Einbrüchen um Beschaffungskriminalität handelt, also um Drogenabhängige, die auf der Suche nach Gegenständen sind, um sie zu Barem für Drogen zu machen.

Noch keine entscheidende Spur

Möglicherweise haben sie die Scheida-Halle ins Visier genommen, weil dort seit Ausrufung des Lockdowns, der für die Boxer auch jetzt noch gilt, weitgehend Ruhe herrscht. Außerdem ist die Halle recht abgelegen. Die Polizei, sagt Hofmann, hat bisher noch keine entscheidende Spur.

Verlust von 7500 Euro

Dabei besteht der Schaden für den Verein nicht nur im materiellen Verlust von mittlerweile 7500 Euro. Weil die gestohlenen Gegenstände früher oder später ersetzt werden müssen, bleiben auch ambitionierte Pläne in der Schublade. „Wir wollten für unsere Kadersportler Ausrüstungen mit ihrem Namen beschaffen.“ Also Trainingsanzüge mit dem Namenszug des Boxers oder auch entsprechende Handschuhe. Ein Paar Handschuhe kostet an sich schon zwischen 80 und 100 Euro, von der Marke des Boxverbandes, ohne die die Handschuhe nicht in Wettkämpfen zum Einsatz kommen dürfen, ganz abgesehen. Auch die Beschaffung von Trainingsgeräten wie Springseilen wird durch die finanziellen Folgen der Einbruchsserie zu einer Herausforderung. Springseile halten in der Regel ein Jahr.

Wildcard für ein Ein-Jahres-Training

SC-Präsident Hofmann hofft, dass die Kriminellen bald geschnappt werden. Vielleicht durch Hinweise von Bürgern. Das Angebot, für sachdienliche Tipps mit einer Wildcard ein Jahr bei den Boxern mittrainieren zu dürfen, steht nach wie vor. „Das gilt für Boxen oder Selbstverteidigung.“ Und falls jemand den Wunsch hat, sich stattdessen lieber sportlich bei einem anderen Bornaer Verein zu schaffen, wäre auch das möglich: Hofmann: „Das habe ich mit der AG Sport besprochen.“

Von Nikos Natsidis