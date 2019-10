Bergbau-Kumpel aus Borna-Ost sehen sich wieder

Borna/Frohburg

Ein Wiedersehen unter ehemaligen Arbeitskollegen fühlt sich fast wie ein Klassentreffen an: Man begrüßt sich mit einem Schulterklopfen und hat ruckzuck die alten Bilder vor Augen. Gemeinsame Schichten und Geschichten schweißen sie bis heute zusammen.

Vorbereitung des Bergbaukumpeltreffens seit dem Frühjahr

Beim dritten Tagebautreffen Borna-Ost/Bockwitz im Gasthof Bubendorf war das nicht anders. Annähernd 120 Kumpel folgten der Einladung des Vorbereitungsteams um Thomas Berger aus Neukirchen. „Einladungen schreiben und verschicken, den Saal buchen, Bilder und Videos zusammenstellen, Kalender drucken – das braucht alles seine Zeit“, sagt der gelernte Maschinist für Tagebaugroßgeräte und lässt keinen Zweifel daran, dass die Organisation kein Kinderspiel ist.

Blick in den ehemaligen Tagebau Borna-Ost. Quelle: privat

Der Aufwand hat sich gelohnt, das Wiedersehensfest war ein Volltreffer. Im voll besetzten Saal begrüßte die einstige Stellwerkerin Kerstin Zolk die Gäste, dann wurden Bilder und Videos an die Wand projiziert und als besonderes Bonbon erhielt jeder Gast einen Fotokalender für 2020. Darauf sind unter anderem Stellwerke, E-Loks und Abraumzüge abgebildet – was durchaus Seltenheitswert hat, weil es damals verboten war, Tagebaugelände zu fotografieren.

Guter Zusammenhalt unter Kollegen

Vom ersten Tagebautreffen an dabei war Gerd Dütsch aus Fockendorf. Fast sein ganzes Arbeitsleben lang hat er als Elektriker in drei Schichten in Borna-Ost gearbeitet, von 1962 bis 1990. Danach wechselte er noch zwei Jahre ins Kraftwerk Großzössen. An diese Zeit im Tagebau denkt der 77-Jährige gerne zurück. „Der Zusammenhalt war gut. Wir hatten unsere Brigadeabende und manchmal haben wir auch Ausfahrten mit der Jugendbrigade gemacht. Das war eine schöne Zeit.“

Unter den Gästen befand sich auch der frühere Tagebauleiter Gert Hoppenheidt. Er genoss das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen und dankt den Organisatoren für ihre Arbeit. „Auf diese Weise bleiben wir verbunden und halten die Erinnerung aufrecht. Dafür möchte ich herzlichen Dank sagen.“

Wolfgang Stentzel (68) aus Borna und Hermann Kaube (70) aus Nenkersdorf waren Dütschs Kollegen in der elektrischen Instandhaltung. „Wir haben damals alles gemacht“, lacht Kaube und zählt auf: „Die Masten für Freileitungen setzen, alle möglichen Installationen und wenn es Störungen an den Baggern gab, mussten wir die auch beseitigen.“

Aus dem Restloch Nenkersdorf wurde der heutige Harthsee. Quelle: René Beuckert

1957 begann Tagebauaufschluss

Im Jahre 1957 begann der Aufschluss des Tagebaus Borna-Ost östlich von Zedtlitz. Vier Jahre später startete hier die Kohleförderung für die umliegenden Kraftwerke und Brikettfabriken, 1985 erfolgte die Restauskohlung. Übrig geblieben ist davon im südlichen Bereich das Restloch Nenkersdorf, der heutige Harthsee.

Im Frühjahr 1992 war Schluss

Bereits 1982 erfolgte der Aufschluss des Tagebaus Bockwitz mit dem ersten Abraumschnitt, zwei Jahre später wurde die erste Kohle aus der Erde geholt. Schon im April 1990 fiel die Entscheidung zum Stopp des Tagebaus und noch im selben Jahr stellte man die Abraumbewegung im ersten Abschnitt ein, legte verschiedene Betriebsteile wie Innenkippe, Außenkippe-Süd und Abraum-Kohleschnitt nach und nach still. Die Rohkohleförderung endete dann im März 1992.

Von Kathrin Haase