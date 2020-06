Bergmanns Arbeit statt Bergmanns Arbeit – in Kitzschers Kleingärten geht es voran

Kitzscher

An fehlender Arbeit mangelt es derzeit nicht in der Kleingartenanlage Bergmanns-Erholung in Kitzscher. Kaum steht der neue Zaun, legen die Pächter der kleinen grünen Oasen weiter Hand an. Das Unkraut muss weg, Bäume müssen verschnitten, die Wege geharkt werden. Am Sonnabend erst war großer Arbeitseinsatz rund um und in der Anlage. Der Vorstand um Vorsitzenden Klaus-Dieter Harm hatte extra für die anstehenden Arbeiten einen Container geordert, nach gerade einmal zwei Stunden war der voll.

Das Tempo führt Harm darauf zurück, dass sämtliche Kleingärtner gerade gut im Training stünden. Erst im vergangenen Jahr hatten diese in Eigenregie die komplette Hauptwasserleitung erneuert: vorab geschachtet, anschließend die Leitung verlegt und den Graben schließlich mit Sand zugeschüttet. „Die bisherige Leitung war mehr als 60 Jahre alt, die musste raus“, erzählt Hans-Peter Engelmann, Schatzmeister des Vereins. Einen weiteren Trainingseffekt bot der erst kürzlich abgeschlossene Zaunbau. Entlang der Straße der Einheit und der Trageser Straße bekam die Anlage eine vollkommen neue Abgrenzung.

Immer neue Ideen und Vorhaben

Mit rund 40 000 Euro aus Leader-Mitteln wurde das Vorhaben finanziert, rund 5000 Euro brachte der Verein auf. Und auch zahlreiche Arbeiten übernahmen die Gärtner: unter anderem den Abbau des alten und völlig maroden Zauns sowie die Entsorgung des Schrotts und der Betonreste. „Langweilig wird uns hier nicht, ständig tauchen neue Ideen und Vorhaben auf“, macht Bernd Crostewitz, Fachberater im Vereinsvorstand, deutlich.

Der Vorstand der Kleingartensparte Bergmanns-Erholung ist glücklich über den neuen Zaun samt Eingangstor. Quelle: Julia Tonne

Zumal der Vorstand auf unzählige Gartenfreunde zurückgreifen kann. „Seit Kurzem sind alle 150 Gärten verpachtet“, sagt Harm. Das habe er bisher noch nicht erlebt. Bislang seien immer etwa fünf bis sieben Gärten frei geblieben. Doch Corona sei Dank gebe es nun gar eine Warteliste. Nach Aussage von Engelmann hätten die Neugärtner – ausschließlich junge Familien – ein Jahr „Welpenschutz“. Die wenigsten allerdings würden diesen ausnutzen. „Fast alle haben in den vergangenen Wochen mit angepackt.“

Alle 150 Gärten sind verpachtet

Nun haben die Mitglieder der Kleingartensparte einige Wochen Zeit zur Erholung. Allerdings lediglich bis Juli. Dann kommt das Kunstprojekt „Home sick home“, hinter dem der Verein Kulturbahnhof in Markkleeberg steht, zurück nach Kitzscher. Während der Sommerferien verschönert der neu zu gründende „Erdbeer.Club“ den Hof der Vereinsgaststätte Erdbeere mit Pflanzen, Hochbeeten und selbst gebauten Sitzmöbeln. Im August kommt dann noch ein Pizza-Ofen hinzu. „Gebraucht werden zu dieser Zeit wieder fleißige Helfer“, betont Crostewitz. Laut Harm wolle der Kulturbahnhof mit dem Erdbeer.Club zudem Spendengelder sammeln.

Denn ein großer Wunsch besteht beim Kleingartenverein seit langem: Die Erweckung der Kegelbahn aus dem Dornröschenschlaf. Etwa 3500 Euro sind notwendig, um die Anlaufbahn zu reparieren. Und wenn auch das Geld erst einmal zusammen kommen muss, so steht doch eines fest: Auf seine Gärtner kann sich der Vorstand verlassen.

Die Kegelbahn ist seit Jahren ungenutzt. Ist wieder Geld für die Reparatur der Anlaufbahn da, könnte sie aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne