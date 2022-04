Borna

Dass Mädchen und Jungen an einem Sonnabend zur Schule gehen und dort gleich einige Stunden verbringen, ist durchaus ungewöhnlich. Es sei denn, es ist Berufsorientierungsmesse in Borna. Dann sind nicht nur das Gebäude der Dinter-Oberschule rappelvoll, sondern auch der Hof und die Turnhalle.

Am Sonnabend feierte die Messe nach zwei Jahren Zwangspause so etwas wie Premiere. Und die war äußerst gut besucht – gleichermaßen von Unternehmen wie von künftigen Schulabgängern. „Es ist enorm wichtig, dass die Messe wieder stattfinden kann“, sagte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) zur Eröffnung. Denn sie biete den Schülern Aufklärung, was sich hinter vielen Berufsbezeichnungen verbirgt und welche beruflichen Möglichkeiten es überhaupt in der Region gibt.

Mit von der Partie: Lagovida und Deutsche Bank

Dass diese vielfältig sind, war unter anderem daran zu erkennen, dass sich fast 70 Unternehmen und Behörden vorstellten. Eines von diesen: das Ferienresort Lagovida am Störmthaler See, das zum zweiten Mal dabei war. „Derzeit haben wir neun Auszubildende, aber da setzen wir keine Grenzen nach oben“, sagte Nicole Brief.

Ohnehin sei das Thema Ausbildung derzeit ein schwieriges – erst recht im Gastronomie- und Hotelbereich. Von daher sei die Messe eine gute Gelegenheit, sich in der Region den Schülern vorzustellen. Und vielleicht den einen oder anderen zumindest für einen Ferienjob zu begeistern, aus dem dann eine Lehre werden könnte.

Sirkit Massing und Toni Kodantke stellen das duale Studium der Deutschen Bank vor. Quelle: Julia Tonne

Die Deutsche Bank ist im Gegensatz zu Lagovida schon der sprichwörtlich alte Hase auf der Messe in Borna. Seit 2011 präsentiert sich das Finanzinstitut in der Dinterschule. Und konnte schon einige Auszubildende begrüßen, mit denen der erste Kontakt während der Messe zustande gekommen war.

„Wir müssen uns präsentieren und Flagge zeigen“, betonte Toni Kodantke, der mit Kollegin Sirkit Massing vor Ort war, um Fragen der jungen Besucher und deren Eltern zu beantworten. Im Fokus hier: das duale Studium. „Das ist die beste Möglichkeit, um Theorie und Praxis zu verbinden“, machte Massing deutlich. Zudem komme während der Praxis ja etwas Lehrgeld in die Kassen der Azubis.

Das Team der Berufsfachschule der Sana-Klinik in Borna verzeichnet regen Zulauf während der Messe. Quelle: Julia Tonne

Berufsberatung an Gymnasien muss verstärkt werden

Dass das duale Studium in vielen Bereichen zwar angeboten wird, die Nachfrage aber noch recht gering ist, würde Doreen Snicinski, gern ändern. Weshalb die Leiterin der Dinterschule die Chance nutzte, mit Jörg Heynold vom Landesamt für Schule und Bildung ins Gespräch zu kommen.

Sie legte ihm darüber hinaus ans Herz, in den Gymnasien tätig zu werden, was die Berufsberatung betrifft. „Die kommt meiner Meinung nach dort zu kurz“, sagte sie. Denn nach dem Abitur müsse nicht immer zwangsläufig ein Studium folgen, ein duales Studium sei genauso gut eine denkbare Variante. „Und da schließt sich der Kreis.“

Dachdecker-Azubi Paul (l.) und Schüler Pascal im Gespräch. Quelle: Julia Tonne

Den Sonnabend nutzten auch zahlreiche Handwerksfirmen für die Präsentation beruflicher Wege. „Ausbildung ist auch in unserem Bereich ein schwieriges Thema“, betonte Sven Böer von der Dachdeckerinnung Leipziger Land. Das Angebot sei da, die Nachfrage aber sei deutlich geringer. Von daher biete die Messe die Chance, mit potentiellen Auszubildenden in Kontakt zu kommen und die Vorteile eines handwerklichen Berufs aufzuzeigen.

Firmenmitarbeiter und Schüler kommen ins Gespräch

Dorian Baumann, als Fachlehrerin verantwortlich für die Organisation der Berufsorientierungsmesse, zeigte sich sichtlich zufrieden ob der Besucherzahlen. „Der Zuspruch ist sehr gut. Die Firmen und Schüler haben Lust darauf, persönliche Kontakte zu knüpfen.“ So werde die Messe vielleicht für den einen oder anderen zum Sprungbrett.

Eben das war auch das Anliegen von Lucy. Die Zehntklässlerin aus Leipzig war mit ihrem Großvater nach Borna gekommen, um vor allem Gespräche mit der Polizei zu führen. Denn ihr Berufswunsch ist bereits recht konkret: Der Schülerin schwebt eine Ausbildung zur Vollzugsbeamtin vor.

Von Julia Tonne