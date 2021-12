Bescherung hinter Gittern: Päckchen im Gottesdienst für Regiser Gefangene

Regis-Breitingen

Ein kleines Päckchen mit ein paar Stiften und einem Notizbuch, weihnachtlich verpackt und vielleicht noch eine Weihnachtskarte. Was die meisten Menschen zum großen Fest kaum als größeres Präsent begreifen dürften, hat für eine Reihe von jungen Männern durchaus seine Bedeutung: für Strafgefangene in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen.

Sie erhalten die kleinen Geschenke, bei denen es sich um Spenden handelt, im Rahmen eines Weihnachtsgottesdienstes. Zu dem lädt die Regiser Pfarrerin Ulrike Franke, die hier als evangelische Seelsorgerin tätig ist, auch in Corona-Zeiten am Heiligen Abend ein. Bis zu 40 Leute nehmen bisweilen daran teil.

Zwei Gottesdienste

Wegen Corona gibt es am Vormittag des 24. Dezember zwei Gottesdienste, an deren Ende die Geschenkpäckchen verteilt werden. Sie liegen in einer Weihnachtskrippe, und für viele der jungen Haftinsassen im Alter bis Anfang, Mitte 20 ist es das einzige Geschenk zu Weihnachten. Konkret befinden sich in den Päckchen eine Tafel Schokolade sowie Buntstifte, ein Notizbuch und ein Duschbad.

Buntstifte statt Filzstifte

Buntstifte deshalb, weil die länger halten als etwa Filzstifte. Das Notizbuch wird oft zum Malbuch. „Die Gefangenen malen gern, weil sie viel Zeit haben“, sagt die Pfarrerin. Sie hat die Idee der weihnachtlichen Bescherung hinter Gittern einst von einer Kollegin übernommen, die eine andere Haftanstalt betreut. Mittlerweile ist es das vierte Jahr, in dem sie Weihnachtspäckchen an die jungen Männer bringt.

In diesem Jahr wird sie dabei von einer katholischen Theologin unterstützt. Und Ulrike Franke weiß, was die kleinen Präsente für ihre Empfänger bedeuten. „Manche bekommen sonst überhaupt nichts.“ So aber spüren sie, dass ihnen jemand etwas Gutes tut.

Die Regiser Pfarrerin Ulrike Franke. Quelle: Thomas Kube

Keine Hohlkörper

Süße Hohlkörper, also Schokoladenweihnachtsmänner, sind als Geschenk verboten. Grund dafür ist, dass sich darin womöglich etwas in die Haftanstalt einschmuggeln ließe.

Duschbäder für Untersuchungsgefangene

Das Duschbad hat eine spezielle Bedeutung. Denn Geschenke, die nicht im Rahmen der Weihnachtsgottesdienste verteilt werden und damit übrig bleiben, werden an Untersuchungsgefangene verteilt. Die dürfen noch nicht arbeiten und haben wenig oder gar kein Geld, sodass ein Duschbad zu einem besonderen Geschenk werden kann. Ulrike Franke: „Duschbäder müssen sich die Gefangenen selbst kaufen.“

Krippenspiel wird gefilmt

Was in den meisten Weihnachtsgottesdiensten pandemie-bedingt ein Problem ist, scheint hinter den Gefängnismauern eher machbar: die Aufführung eines Krippenspiels. Schließlich sind die Gefangenen abgeschottet, sodass die Corona-Gefahr zumindest geringer ist. Allerdings wird das Krippenspiel nicht live im Rahmen der Gottesdienste aufgeführt.

„Wir drehen einen Film“, sagt die Pfarrerin. Dabei werden immer nur kurze Szenen aufgenommen. Die Vorteile: Es kommen nur wenige Gefangene zusammen, und die müssen sich auch nicht große oder lange Texte merken. Der Krippenspiel-Film wird dann am Heiligen Abend gezeigt.

Päckchen in Pfarrämtern abgeben

Geschenkpäckchen für die Gefangenen werden noch bis zum 23. Dezember entgegengenommen. Sie können in den einzelnen Pfarrämter sowie auch in der Superintendentur am Bornaer Martin-Luther-Platz abgegeben werden.

Von Nikos Natsidis