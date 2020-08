Pegau

Gelöscht ist der Brand in der Ortsfeuerwehr Pegau noch nicht. Der Schock ist weiter da, heißt es von Brandschützern. Nach der Neuwahl von Wehrleitung und Feuerwehrausschuss Mitte Juli hatte ein anonymer Brief die Annullierung gefordert. Anschuldigungen und Vorwürfe hatten für Entsetzen in der Truppe gesorgt. Jetzt wird über die Kommunalaufsicht im Landkreis eine offizielle Klarstellung zu den Bezichtigungen angestrebt.

Das Schreiben war an die Leipziger Volkszeitung, das Landratsamt und den ebenfalls angegriffenen Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) gegangen, den das Papier aber aufgrund von Urlaub erst später erreichte. Zudem erhielt die LVZ eine zweite Zuschrift des vermutlich gleichen unbekannten Absenders.

Erneute Anschuldigungen : Auch zweiter Brief ohne Belege

Es werden erneut vermeintliche Verstöße gegen die Feuerwehrsatzung angeprangert, unterdrückte Kandidaturen kritisiert und mit Verweis auf die LVZ-Kommentar-Überschrift „Ehrlichkeit und Toleranz“ gefragt, warum aus Pegau nicht die Gründe für die Rücktritte von Ausschuss und Ortswehrleitung genannt werden. Das Ganze gipfelt in der Ermahnung: „Bitte halten Sie sich an die vorhandenen Fakten.“ – Allerdings fehlen Nachweise für solche „Tatsachen“, die belegen, dass die angerissenen Punkte nicht nur Behauptungen sind.

Wehrleitung und Rathaus für behördliche Prüfung

Wie für den Vorwurf, dass nur eine Dienstberatung angekündigt war, bei der nicht hätte gewählt werden dürfen. Hingegen zeigt der wiedergewählte Ortswehrleiter Marco Becher (38), der auch der gesamten Stadtwehr vorsteht, zur Entkräftung ein Foto vom Aushang für die Jahreshauptversammlung mit der Tagesordnung. Das und weitere Unterlagen haben Leitung, Ausschuss und Stadtverwaltung zusammengestellt, um sie der Kommunalaufsicht zu übergeben. Bürgermeister Rösel will eine „generelle Klärung“. Becher strebt eine Richtigstellung an: „Wir wollen Klarheit, dass alles sauber und richtig gelaufen ist.“

Pegaus Stadt- und Ortswehrleiter Marco Becher mit den neuen Feuerwehrhelmen Mitte März 2020. Quelle: Olaf Krenz

Zwei Rücktritte im vergangenen Jahr

Auslöser der vorzeitigen Neuwahl war der unterbesetzte Ausschuss, sagt Becher. Schon im Vorjahr waren zwei der sechs Mitglieder zurückgetreten: „Aus persönlichen Gründen.“ Was Gerätewart Roland Lorenz (56), der weiterhin dem Gremium angehört, bestätigt. „Von den behaupteten großen Problemen zwischen Ausschuss und Leitung weiß ich nichts. Auch wenn sicherlich nicht alles einstimmig festgelegt wird. Das gibt es überall.“

Einigung von Gremien und Truppe auf Neuwahl

Eine Regelung, wie aufgefüllt werden kann, nennt die Satzung nicht. Da zudem die jüngeren Kameraden gern einen Vertreter im Gremium wollten, einigten sich die Funktionäre mit der Truppe auf eine Neuwahl. „Deshalb sind der restliche Ausschuss sowie die Wehrleitung, also mein Vize Ronny Wiesner und ich, zurückgetreten“, erklärt Becher. Das war schon im ersten Quartal. Weil die Corona-Pandemie dann alles einschränkte, kam der Wahltermin erst im Juli zustande.

Abstimmen dürfen laut Satzung nur die aktiven Kameraden. „Von den aktuell 40 waren acht, neun im Urlaub. Einige Doppelmitglieder, die auch mit uns ausrücken, wollen nur in ihren Stammwehren Groitzsch und Schkorlopp wählen“, meint Becher. Und da weitere nicht regelmäßig dabei sind, machten bei der Wahl eben nur 23 Berechtigte mit. „Die Altersabteilung darf zwar nicht wählen, wurde aber trotzdem mündlich eingeladen.“

Schnelle Information der Wehr über anonymen Brief

Der Brief habe die Wehr wie aus heiterem Himmel getroffen, so Becher. Er erfuhr davon über die LVZ, als er mit vier Kameraden in Baden-Württemberg ein neues Fahrzeug abholte. Nach der Rückkehr informierte er die Truppe, ohne den Wortlaut zu kennen. Wiesner und er boten an, die Posten freizumachen. „Da haben wir so viel Rückhalt erfahren, dass ich Tränen in den Augen hatte“, sagt Marco Becher.

Kameraden stärken Führung den Rücken

Ein Senior der Altersabteilung dankte den beiden, lobte ihre Arbeit und nannte das Schreiben eine „feige Äußerung“, erzählt Roland Lorenz. Es habe viel Zuspruch gegeben, „ich kann auch nichts Negatives sagen“. Die meisten waren zunächst geschockt, meint Zugführer und Ausbilder Michael Schnabel (29), dann stärkten sie dem Duo den Rücken. Und sie fanden gut, dass die Führung daraus kein Geheimnis machte. „Ich kann mir den Brief nicht erklären, weil ich nie den Eindruck von größeren Konflikten hatte. Im Einsatz gilt natürlich eine strikte Struktur, sonst aber sollen alle mit ihren Meinungen mitgenommen werden.“ Die Beschuldigungen sind nicht greifbar und zeugen von Halbwissen, findet der frisch in den Ausschuss Gewählte; dort hat der Bürgermeister das Papier inzwischen vorgelegt.

Enttäuscht sind die zwei, dass der Brief dem Ansehen der gesamten Pegauer Feuerwehr schadet. „Ich denke, dass wir uns über Jahrzehnte einen guten Ruf erarbeitet haben“, so Lorenz, der seit 1981 Einsatzkraft ist. „Das jetzt ist nach außen nicht gut.“ Aber die Truppe muss sich nichts vorwerfen, sagt Schnabel. „Wir sind eine starke Gemeinschaft und sollten weiter so auftreten.“

Angebot zur Aussprache an anonymen Schreiber

Der oder die Anonymen haben nicht die Leitung, sondern die Wehr insgesamt getroffen, meint Chef Becher. „Ich denke allerdings, dass wir als Feuerwehr gestärkt aus der Sache gehen. Das zeigt mir schon, dass wir inzwischen eine Dienstbeteiligung von 25 bis 30 Leuten haben. Das ist sehr gut.“ Er selbst würde sich freuen, wenn der Schreiber aus der Deckung kommt. „Dann können wir über Kritik reden. Alles andere vergiftet die Stimmung in der Truppe.“

Von Olaf Krenz