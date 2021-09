Beschwerden beim Ortsvorsteher: Deutzener beklagen Lärm vom NCN-Festival

Neukieritzsch/Deutzen

Nach dem Auftaktabend des Festivals Nocturnal Culture Night (NCN) in Deutzen klingelte am Freitag bei Ortsvorsteher Andy Krummsdorf mehrmals das Telefon. „Es ist erst Vormittag, und ich habe schon sieben Beschwerden“, teilt er der LVZ mit.

Die Lautstärke habe mindestens bis Mitternacht angehalten, wobei besonders die Bässe das Problem gewesen seien. Er habe sich daher entschlossen, gleich auf der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates über die Angelegenheit zu sprechen. „Ruhestörung durch Festivitäten im Kulturpark“ heißt jetzt ein Tagesordnungspunkt der Zusammenkunft. Der Bürgermeister, sagt Krummsdorf, ist dazu eingeladen.

Ursprünglich nur Freitag bis Sonntag

Krummsdorf selbst meint, dass das Problem für die Deutzener womöglich weniger gravierend wäre, würde das Festival freitags beginnen. „Aber es war Donnerstag“, betont er. Das NCN, welches in diesem Jahr pandemie-bedingt wie schon 2020 in einer abgespeckten Version ausgetragen wird, fand ursprünglich nur von Freitag bis Sonntag statt.

Erst vor einigen Jahren kam ein sogenanntes Warm-up am Donnerstag hinzu, für das die Besucher extra Tickts kaufen müssen. Bei der Gemeindeverwaltung hatte es, so die Information aus dem Ordnungsamt, am Freitag keine Beschwerden wegen des Festivals gegeben. Laut der Behörde sei der Festivalbetrieb generell bis 1.30 Uhr geregelt. Bis dahin würden die gesetzlichen Regelungen des Lärmschutzes gelten. Danach müsse absolute Stille herrschen.

Wilde Partys auf Parkplätzen

Holger Troisch von der Firma NCN Event antwortet auf LVZ-Anfrage, dass der Lärm von Privatpartys gekommen sein könne, die angereiste Gäste auf den Parkplätzen veranstaltet hätten. Die hatten offenbar teils große, leistungsfähige Lautsprecher dabei. „Ich habe das unterbunden, auch die Security eingesetzt“, sagt Troisch. Und fügte hinzu: „Ich möchte keinen Ärger mit der Gemeinde und dem Ort Deutzen.“

Zur Warm-up-Party seien am Donnerstagabend rund 170 Gäste auf dem Festivalgelände gewesen. Dort habe man die Auflagen für die Beschallung eingehalten. Angereist seien schon gut 300 Festivalbesucher.

Beschwerden über Ruhestörungen während der verschiedenen Festivals in Deutzen sind nicht neu. Sie waren bereits mehrfach Thema in den Sitzungen des Ortschaftsrates und bei der Gemeindeverwaltung. Die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates beginnt am 22. September, 18 Uhr, im Veranstaltungsgebäude im Kulturpark Deutzen.

Von André Neumann