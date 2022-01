Böhlen

Die Polizei sucht Hinweise zum Diebstahl von Weihnachtsdekoration in der Stadt Böhlen. Unbekannte entwendeten diese kurz vor Ende des alten Jahres von einem privaten Grundstück in der Robert-Koch-Straße, hat die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmittag mitgeteilt. Dabei handele es sich um eine etwa 14 Meter lange und gelb-rot leuchtende Lichterkette mit zehn speziellen „Kerzen“.

Diese Original Herrnhuter Sternenkette im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe sei vermutlich mit körperlicher Gewalt von dem Baum am Haus heruntergerissen worden. Als Tatzeit wird die Nacht vom 30. zum 31. Dezember, 23.45 Uhr bis gegen 7.30 Uhr, genannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Sachverhalt sowie zu den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich beim Revier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, beziehungsweise beim Polizeistandort Böhlen, Platz des Friedens, Telefon 173/9 61 88 46, zu melden.

Von LVZ