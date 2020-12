Bestatter haben in Corona-Zeiten einen lebensgefährlichen Job

Böhlen

Bestatter haben derzeit einen lebensgefährlichen Job. Wegen Corona, wie Katrin George, Inhaberin des gleichnamigen Bestattungsunternehmens mit Hauptsitz in Böhlen sagt. Denn anders als noch vor einem halben Jahr „haben wir mittlerweile auch Leute, die an Covid-19 verstorben sind“. Das allerdings ist nicht immer gleich klar. Und so passiert es, dass die Bestatter erst vor Ort erfahren, dass es sich bei dem Toten um ein Opfer der Pandemie handelt. Nicht das einzige spezielle Corona-Problem der Branche, die bisher nicht als systemrelevant galt.

Zwölf Mitarbeiter in sieben Filialen

Dabei beschäftigt Katrin George in den insgesamt sieben Filialen des Unternehmens zwölf Mitarbeiter, unter denen auch Eltern mit kleinen Kindern sind. Weil die aber nicht wie Ärzte, Pfleger etc. Anspruch auf die Notbetreuung ihrer Sprösslinge hatten, blieb die Unterbringung ihrer Kinder eine echte Herausforderung. Dass die wie in einem normalen Büro während der Arbeit ihrer Eltern unter deren Schreibtisch spielen, ist beim Gespräch mit einem Hinterbliebenen schlichtweg undenkbar.

Bestatter sind jetzt systemrelevant

Seit Mittwoch sieht das anders aus. Die Sächsische Bestatterinnung hat mitgeteilt, dass Bestatter jetzt auch als systemrelevant gelten.

Gefahr für die Mitarbeiter

Vor allem aber gefährdet die Pandemie die Mitarbeiter immer mehr ganz persönlich. Normalerweise rücken die Bestatter im Vollschutz aus, wenn sie zu einem Verstorbenen gerufen werden, als dessen Todesursache Corona genannt wird. Allerdings, so Karin George: „Wir erfahren das nicht immer“ – und damit setzen sich die Mitarbeiter einer nennenswerten Ansteckungsgefahr aus. Nicht immer vermerken Ärzte, die den Totenschein ausstellen, Corona als Todesursache.

Besondere Regeln beim Umgang mit Toten

Ohnehin gelten wegen Covid-19 besondere Regeln beim Umgang mit den Toten. Während es üblich ist, dass die Leichen gewaschen und umgezogen werden ( Karin George: „Das machen wir grundsätzlich mit großer Ehrfurcht.“), ist das gegenwärtig verboten. Das aber muss „den Hinterbliebenen gegenüber sanft kommuniziert werden“. In deren psychischer Ausnahmesituation alles andere als eine einfache Sache. Das gilt auch gegenüber Glaubensgemeinschaften wie den Sieben-Tages-Adventisten, bei denen die Waschung von Toten zum unverzichtbaren Ritual gehört. Eine öffentliche Aufbahrung ist ebenfalls nicht gestattet.

Oft fehlt das Verständnis

Hinzu kommt, dass prinzipiell gilt, dass Angehörige von Corona-Toten, oftmals sogenannte Erstkontakte, in keinem Fall persönlich ins Büro des Bestattungsunternehmens kommen sollen. Stattdessen sollen sie das Telefon nutzen. Das aber, sagt die Unternehmerin, lässt sich Menschen, die gerade jemanden verloren haben, nicht immer leicht erklären. „Da fehlt oft das Verständnis.“

Zehn Prozent Corona-Opfer

Mittlerweile sind zehn Prozent der Toten, für die die Firma George die Beisetzung organisiert, Opfer von Corona. Andernorts sieht es noch schlimmer aus, sagt Katrin George. Sie ist Vorstandsmitglied der Sächsischen Bestatterinnung und weiß von Unternehmen im Erzgebirge, bei denen „fünf von sechs Toten an Corona gestorben sind“.

Trauerfeiern mit maximal zehn Teilnehmern

Trauerfeiern laufen wie schon im Frühjahr derzeit ohnehin anders ab als üblich. Nach bestimmten Lockerungen im Sommer sind derzeit maximal zehn Teilnehmer erlaubt, selbstverständlich mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Angesicht einer coronabedingten Reserve gegenüber der Teilnahme an Feiern wird allerdings auch die erlaubte Teilnehmerzahl oftmals nicht erreicht.

Von Nikos Natsidis